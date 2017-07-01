Тольяттинские гандболистки представят город на международный турнире во Франции

Тольяттинки Елена Михайличенко, Маргарита Орлова, Ольга Щербак и Варвара Юрьева в составе молодежной сборной России (девушки 1998 г.р. и моложе) отправляются на международный турнир во Францию, сообщает пресс-служба клуба.

До сегодняшнего дня подопечные Вячеслава Кириленко в течение недели работали на УТС в Звенигороде. А теперь их путь лежит во французский город Апт региона Прованс на традиционный, 29-й по счету «Tournoi International Corine Chabannes». Здесь российская «молодежка» продолжит готовиться к участию в чемпионате Европы среди девушек не старше 19 лет, который с 27 июля по 6 августа пройдет в словенском городе Целе. В рамках турнира она сыграет два матча: 14 июля – с испанскими сверстницами, на следующий день – с французскими. Обе игры начнутся в 18.30 по местному времени. Между собой Франция и Испания сразятся 16 июля.

В состав делегации включены 17 гандболисток. Вратари: Анастасия Ваганова («Астраханочка») и Маргарита Орлова («Лада»). Полевые игроки: Кристина Алирзаева («Динамо-Синара»), Мария Дудина («Звезда»), Александра Давиденко, Милана Рзаева, Антонина Скоробогатченко (все - «Кубань»), Екатерина Зеленкова, Галина Измайлова, Светлана Кремнева, Кристина Сорокина, Милана Таженова, Анна Шапошникова (все - «Астраханочка»), Екатерина Королёва («Ставрополье»-СКФУ), Елена Михайличенко, Ольга Щербак и Варвара Юрьева (все - «Лада»).