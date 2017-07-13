Четыре человека погибли в аварии на трассе М-5 возле птицефабрики (фото)

Сегодня утром на трассе М-5 в районе птицефабрики произошло ДТП легковушки и фуры. В 6:30 Hyundai Solaris врезался в Renault Magnum.

Водитель Hyundai, двигаясь со стороны Тольятти в направлении Сызрани, по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком, двигающимся во встречном направлении, пишет группа «Происшествия Тольятти».

В результате аварии погибли 4 человека, один человек доставлен в лечебное учреждение. Hyundai зарегистрирован в в московском регионе. 

В данный момент обеспечено движение автотранспорта по автодороге. Устанавливаются и опрашиваются очевидцы произошедшего. Очевидцы сообщают, что со стороны Сызрани пробка, от Тольятти свободно. На месте аварии работают сотрудники ДПС.

Фото: «Происшествия Тольятти».
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  2. TLT.ru
  3. 13.07.2017 09:37 [154] (0)
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