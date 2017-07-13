Тольяттинский лес очистят от валежника

Тольятти из областного бюджета получит 8 млн 133 тыс.рублей на мероприятия по расчистке неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров, сообщают "Городские ведомости".

Деньги выделяются в рамках реализации государственной программы Самарской области «Развитие лесного хозяйства Самарской области…» и муниципальной программы «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти».

В свою очередь софинансирование города составит 525 тыс.рублей. Деньги были учтены в последних изменениях в бюджет, принятых думой. Кроме того, увеличены ассигнования на проведение лесопатологического обследования лесных участков в сумме 200 тыс. рублей.

Прежде, чем приступить к расчистке, будет проведено лесопатологическое обследование. Результаты его разместят на сайте, и только после этого можно будет заняться оздоровительными мероприятиями в лесу. Основной объем работ будет проводиться в сентябре-октябре. Поставлена задача до 8 декабря завершить работу по уборке неликвидной древесины.