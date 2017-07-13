Под Тольятти сегодня ночью в ДТП погиб пешеход

Около полуночи на территории Ставропольского района произошло ДТП, в результате которого был совершен наезд на пешехода, который от полученных травм скончался на месте до приезда «Скорой помощи».

По предварительным данным, 27-летний водитель, житель Ульяновской области, управляя ГАЗ-2790, двигался по автодороге Тольятти-Ташелка. В пути следования он допустил наезд на неустановленного пешехода, который неожиданно вышел на проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля. Мужчина, на вид примерно 55-60 лет, был одет в темную одежду без световозвращающих элементов. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия до прибытия бригады «Скорой помощи», сообщает ОГИБДД ОМВД России по Ставропольскому району.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все подробности происшествия. Личность пешехода устанавливается.

Госавтоинспекция Ставропольского района обращается к участникам дорожного движения с просьбой быть особо бдительными и внимательными на дороге.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 13.07.2017 10:37 [193] (0)
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