В ГИБДД сообщили подробности ДТП на М-5, где погибли четыре человека (фото)

Сегодня утром, в 6 часов 30 минут на автодороге М-5 «Урал», в районе 956 км, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли четыре человека.

По предварительным данным, водитель, мужчина 1984 года рождения, гражданин Таджикистана, управляя автомобилем "Хендай Солярис", двигался по автодороге М-5«Урал», со стороны Тольятти в направлении Сызрани. На 956км по неустановленным причинам он выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Рено Магнум", который двигался в Тольятти.

В результате дорожно-транспортного происшествия на месте от полученных травм скончался водитель и три пассажира автомобиля "Хендай Солярис", четвертый пассажир госпитализирован в ГБУЗ СО «Жигулевская ЦГБ».

В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают работать на месте ДТП.

Госавтоинспекция Ставропольского района обращается к участникам дорожного движения с просьбой быть особо бдительными и внимательными на дороге. Только неукоснительно соблюдение Правил дорожного движения гарантирует сохранение жизни и здоровья.