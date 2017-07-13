В тольяттинском бизнес-инкубаторе появились новые резиденты

В бизнес-инкубаторе Тольятти состоялась встреча с победителями конкурса на резидентство.
Деятельность новых резидентов связана с информационными технологиями, научными разработками в сфере сельского хозяйства и строительных материалов. Представители компаний презентовали свои проекты и пообщались с директором Агентства экономического развития Назиром Шайхутдиновым. Особое внимание он уделил вопросам создания рабочих мест.
Отметим, что конкурс на резидентство в бизнес-инкубаторе проводится несколько раз в год. Лучшие компании получают право разместиться в оборудованных помещениях на льготных условиях, получить бесплатные услуги бухгалтера и юриста, пройти обучение, а также возможность участвовать в мероприятиях, проводимых в бизнес-инкубаторе.
«Мы стараемся отдавать предпочтение только инновационным проектам. К сожалению, пока таких конкурсантов немного. С потенциальными резидентами проводится серьезная предварительная работа, — подчеркивает Назир Шайхутдинов. — Хорошо, что сейчас мы организовали общую встречу, у резидентов была возможность рассказать о своих проектах, обменяться контактами. Уже в ближайшее время решили провести первое мероприятие – семинар с сельхозпроизводителями Самарской области».
Новые резиденты бизнес-инкубатора:
ООО «Новое Решение»
Разработка и организация производства аппаратного комплекса «Три-тон», предназначенного для достижения качественно нового уровня очистки сточных вод промышленных предприятий.
ИП Колпаков
Разработка технологии производства новых типов геосинтетических материалов и инженерно-техническое проектирование и изыскания в области строительства.
ООО «Биотехкомп»
Разработка технологий гидропоники, производства биоудобрений, и инженерно-техническое проектирование биореакторов и систем полива.
ООО «ПАРИТЕТ ФИНАНС»
Развитие организации по проектированию, разработке программного обеспечения для промышленного газо-аналитического оборудования.
ООО «ВИКОМ»
Разработка, поддержка и продвижение мобильных бизнес — приложений для iOS и Android.
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