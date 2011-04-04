Тольяттинцев приглашают на субботник на берегу Васильевских озер

Активисты Общероссийского Народного Фронта 15 июля в рамках реализации приоритетного проекта «Генеральная уборка/Интерактивная карта свалок» проведут экологический субботник по очистке береговой зоны Васильевских озер (Тольятти) от бытового мусора.

Васильевские озера - это излюбленное место отдыха горожан. Сюда приезжают на велопрогулки, пикники, позагорать и просто полюбоваться местными красотами. Некоторые из таких «визитов» оставляют не самый лучший отпечаток на природе, отмечают эксперты ОНФ.

В субботнике примут участие молодые активисты ОНФ, волонтеры, студенческая общественность, жители города Тольятти.

«Проведение подобных акций ставит перед собой цель развития бережного отношения к природе, привлечения внимания всех горожан к проблеме загрязнения лесов, парков, пляжей, озер и других мест массового отдыха, и развития экологической культуры населения в сфере обращения с отходами Проблема отходов касается всех и каждого. Наше здоровье напрямую зависит от состояния природы. Ведь мусор не только «портит картинку». Вредные химические соединения проникают в почву, воду, растения, и, в конечном счёте, в человека. Поэтому участие в субботнике каждого жителя города очень важно», - пояснил активист ОНФ Денис Радченко

Мероприятии пройдет 15 июля на Васильевских озерах с 10.00 до 14.00 часов. Геолокация: Тольятти, Центральный район 53.530360, 49.521205. Выезд от центрального входа в Парк Хаус в 8.30.