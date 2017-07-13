В Жигулевске пенсионерка открыла дверь квартиры и лишилась кошелька с деньгами

В дежурную часть ОМВД России по г.Жигулевску поступило сообщение от 87-летней местной жительницы. Пенсионерка рассказала, что в вечернее время из ее квартиры в доме по улице Комсомольской, злоумышленник открыто похитил кошелек с денежными средствами и скрылся. Потерпевшая оценила причиненный материальный ущерб на общую сумму в 1 300 рублей.

Прибывшие сотрудники полиции осмотрели место происшествия, изъяли необходимые улики, подробно опросили потерпевшую и жильцов дома. Cотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался безработный местный житель 1977 года рождения. Подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи и незаконного хранения наркотических средств.

По имеющимся данным, потерпевшая открыла входную дверь злоумышленнику, после чего он потребовал у нее денег, и, увидев в руках у женщины кошелек, схватил его и скрылся. Злоумышленник признал свою вину полностью. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам грабежа. Ведется следствие.