В Жигулевске пенсионерка открыла дверь квартиры и лишилась кошелька с деньгами

В дежурную часть ОМВД России по г.Жигулевску поступило сообщение от 87-летней местной жительницы. Пенсионерка рассказала, что в вечернее время из ее квартиры в доме по улице Комсомольской, злоумышленник открыто похитил кошелек с денежными средствами и скрылся. Потерпевшая оценила причиненный материальный ущерб на общую сумму в 1 300 рублей.

Прибывшие сотрудники полиции осмотрели место происшествия, изъяли необходимые улики, подробно опросили потерпевшую и жильцов дома. Cотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался безработный местный житель 1977 года рождения. Подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи и незаконного хранения наркотических средств.

По имеющимся данным, потерпевшая открыла входную дверь злоумышленнику, после чего он потребовал у нее денег, и, увидев в руках у женщины кошелек, схватил его и скрылся. Злоумышленник признал свою вину полностью. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам грабежа. Ведется следствие.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 13.07.2017 12:23 [75] (0)
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