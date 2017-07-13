В Тольятти судили женщин, мошенничавших с материнским капиталом

Пресечена противоправная деятельность жительниц Самарской области, организовавших мошенническую схему по незаконному обналичиванию средств материнского (семейного) капитала и реализовавших соцвыплату на цели, не предусмотренные действующим законодательством.

Как сообщает Управление ФСБ России по Самарской области, в период с 2012 по 2015 год Марина Галицкова и Нина Оренбурова, выступая в роли организаторов мошеннической схемы, вступили в преступный сговор с Евгенией Филипповой, Татьяной Тудейкиной, Клавдией Горячевой и Татьяной Фатуевой, имевшими право на материнский капитал. Указанным лицам Галицкова и Оренбурова предлагали осуществить сделку купли-продажи жилища за счет целевого займа сроком на 3 месяца. В дальнейшем предполагалось, что данные долговые обязательства будут погашены за счет средств материнского капитала.

При этом к покупке Галицкова и Оренбурова предлагали находившиеся у них в распоряжении жилища (дом или квартиру) реальной стоимостью до 100000 рублей, как правило, имевшие ветхое состояние и непригодные для проживания ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым российским законодательством к жилым помещениям.

В последующем Галицкова, используя имеющиеся у нее бланки и оттиски печатей, изготавливала фиктивные документы по оценке предлагаемого к продаже жилища, которая искусственно завышалась до размера материнского капитала – до 450000 рублей. Далее Филиппова,Тудейкина, Горячева и Фатуева, действуя по указания Галицковой и Оренбуровой оформили договоры целевого займа на приобретение непригодного для проживания жилья, получили денежные средства в кредитной организации на свои расчетные счета и зарегистрировали фиктивные по своей сути сделки купли-продажи с обременением в областном Управлении Росреестра.

После проведения вышеуказанной сделки Галицкова и Оренбурова, действуя на основании доверенностей от Филипповой, Тудейкиной, Горячевой и Фатуевой подготовили пакет документов в отделение регионального ПФР на выдачу указанным лицам сертификатов на материнский капитал. В дальнейшем ПФР осуществил перевод денежных средств на счет организации, с которой у получателей материнского капитала заключены договоры займа.

Из полученных денежных средств Филиппова, Тудейкина, Горячева и Фатуева передавали Галицковой и Оренбуровой от 250000 до 270000 рублей в качестве оплаты их услуг и приобретенного ранее жилья, оставшейся суммой получатели материнского капитала распорядились самостоятельно.

На основании переданных Управлением материалов оперативно-розыскной деятельности, органами внутренних дел в отношении Филипповой, Тудейкиной, Горячевой, Фатуевой, Галицковой и Оренбуровой возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере»). В дальнейшем указанные уголовные дела были соединены в одно производство. Филиппова, Тудейкина, Горячева, Фатуева, Галицкова и Оренбурова свою вину признали полностью и ходатайствовали о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

8 февраля решением Автозаводского районного суда в отношении указанных лиц вынесен приговор. Филиппова, Тудейкина, Горячева, Фатуева и Оренбурова признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, им назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Галицкова, как организатор мошеннической схемы, признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ, ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.

Кроме того, решением Автозаводского районного суда г.Тольятти удовлетворен иск отделения ПФР по Самарской области о взыскании с осужденных похищенных бюджетных средств в размере 429000 рублей с Филипповой, 410000 рублей с Тудейкиной, 360000 рублей с Горячевой и 424000 рублей с Фатуевой.

Учитывая характер совершенных преступлений, на основании положений п.п. 7 п.1 Постановления ГосДумы «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», Филиппова, Тудейкина, Горячева, Фатуева и Оренбурова освобождены от наказаний за совершенные преступления. При этом в части гражданского иска отделения ПФР по самарской области приговор оставлен без изменения.

16 мая по итогам рассмотрения Самарским областным судом апелляционного представления прокуратуры Автозаводского района г.Тольятти приговор оставлен без изменений и вступил в законную силу.