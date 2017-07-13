На улице Коммунистической водитель сбил 11-летнего мальчика и скрылся

В дежурную часть ГИБДД поступило сообщение из травмпункта об обращении к ним за оказанием медицинской помощи.

Как было установлено позже, 11 июля в 12:15 неизвестный водитель двигался на своем автомобиле по улице Коммунистической. В районе дома №136а по ул. Коммунистическая он допустил наезд на 11-летнего подростка, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. После чего водитель скрылся с места ДТП, сообщает Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти.

В результате подросток получил множественные ушибы. В отношении водителя вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ (за оставление места ДТП).

В отношении пострадавшего подростка вынесено определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, ввиду недостижения им возраста привлечения к административной ответственности. В его действиях усматриваются признаки нарушения п. 4.3 ПДД РФ.

