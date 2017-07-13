В ОЭЗ «Тольятти» завершается строительство пожарного депо

В особой экономической зоне «Тольятти» завершается строительство пожарного депо. Подрядной организацией выполнено возведение самого здания, котельной, а также проложены все инженерные коммуникации.

Сейчас на объекте ведется внутренняя отделка, а также начинается комплектование помещения мебелью, техникой и другим имуществом, необходимым для работы пожарных, сообщает пресс-служба ОЭЗ.

Параллельно с этим осуществляется сбор документов для сдачи объекта в эксплуатацию. Кроме того, в начале августа пройдет итоговая проверка Государственной инспекции строительного надзора котельной к пожарному депо. В результате которой будет выдано заключение о соответствии построенного объекта требованиям действующих нормативной документации.

Ожидается, что пожарное депо начнет работать до конца текущего года.

Общая площадь здания – около 1,5 тысячи м2. Планируется, что здесь будут дислоцироваться 4 пожарных автомобиля. Мощности депо должно хватить для обеспечения безопасности всей территории ОЭЗ, а также близлежащих поселений Ставропольского района.