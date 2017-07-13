АВТОВАЗ рассказал об универсале LADA Vesta (фото)

LADA раскрывает интерьер новых LADA Vesta SW Cross и LADA Vesta SW, объединивших в себе экспрессивный дизайн и многофункциональность. Он выполнен в единой концепции с дизайном кузова и представляет собой настоящее жизненное пространство.

Специально для Vesta SW Cross дизайнеры создали яркую оранжевую цветовую гамму в оформлении интерьера - эти жизнерадостные акценты использованы на дверях, приборной панели и в обивке кресел. Стильная подсветка украсила приборную панель - шкалы комбинации приборов обрели оранжевую окантовку.

Отдельного внимания заслуживает оборудование, недоступное ранее и, как правило, использующееся на моделях классом выше. Это впервые внедренная трехступенчатая регулировка подогрева передних сидений, центральная консоль с подлокотником и ящиком для хранения, оснащенная портом USB, розеткой и кнопками подогрева задних сидений, задний центральный подлокотник с подстаканниками.

Благодаря использованию новой концепции в дизайне кузова на 2,5 см было увеличено пространство над головами задних пассажиров, а спинка заднего дивана складывается в соотношении 1/3 к 2/3. Багажное отделение автомобиля представляет собой многофункциональное пространство, оснащенное двойным полом, органайзером, тремя сетками для фиксации грузов, различными нишами. Объем багажного отделения с учетом ниш составляет 480 л (до полки-шторки), пространство под фальш-полом предоставляет дополнительные 95 л, а объем багажника при сложенных сиденьях второго ряда (до подоконной линии) составляет 825 л. Доступ к багажному отделению осуществляется при помощи кнопки, расположенной на крышке багажника.

Интерьер LADA Vesta SW Cross и LADA Vesta SW демонстрирует серьезное отношение компании к изучению потребительских предпочтений и стремление создать уникальный автомобиль, способный отвечать потребностям водителя и пассажиров в любых жизненных ситуациях.

LADA Vesta SW Cross и LADA Vesta SW гармонично сочетают экспрессивный дизайн с эффектным внутрисалонным пространством, выводя на новый уровень комфорт и функциональность, не только в семействе LADA Vesta, но и в своем сегменте. Так же как и в случае с дизайном кузова, при работе над интерьером было уделено особое внимание современным трендам для создания настоящего жизненного пространства, способного с легкостью трансформироваться в зависимости от потребностей водителя и пассажиров.

Спортивный силуэт, наличие 5 двери и высокая линия крыши в задней части автомобиля позволили создать дополнительный объем в салоне (расстояние от сиденья до потолка увеличено на 2,5 см), что в свою очередь делает поездку для пассажиров на заднем ряду еще более легкой и приятной. Просторное внутрисалонное пространство дополняется продуманной эргономикой.

При работе над LADA Vesta SW Cross стояла цель создать более спортивный интерьер под стать внешнему дизайну. Поставленную задачу удалось решить за счет использования ярких оранжевых цветовых акцентов в отделке дверных панелей и обивке сидений. Подобный подход позволил гармонично сбалансировать цветовую концепцию, подчеркивающую активный характер автомобиля. Для любителей спокойных решений в интерьере предусмотрена отделка модного и в то же самое время благородного серого цвета. Внутрисалонное пространство LADA Vesta SW унаследовало цветовую гамму, использованную на седане.

Уникальные графические решения применены на LADA Vesta SW Cross: оранжевые световые кольца опоясывают шкалы комбинации приборов, еще больше усиливая яркий характер автомобиля. Для создания интересного контраста в оформлении салона использована черная глянцевая отделка на приборной панели и ручках дверей. Охлаждаемый перчаточный ящик, объемом 14л, на обеих моделях получил функцию плавного открывания крышки, а также интегрированный внутренний органайзер с подстаканником.

Между передними сиденьями LADA Vesta SW Cross и LADA Vesta SW расположена высокая консоль. Она служит не только в качестве подлокотника для водителя и впереди сидящего пассажира, но и предоставляет дополнительное место для хранения. В задней части консоли расположена 12-вольтовая розетка, USB порт и кнопки подогрева задних сидений. Последняя функция на автомобилях Марки появилась впервые.

Задний ряд сидений складывается в соотношении 1/3 к 2/3, предоставляя дополнительные функциональные возможности для перевозки пассажиров и грузов. Комфорт для пассажиров на задних сиденьях обеспечивается за счет откидного центрального подлокотника с двумя подстаканниками.

Особого внимания заслуживает багажное отделение LADA Vesta SW Cross и LADA Vesta SW, доступ к которому отныне обеспечивается за счет использования кнопки, расположенной на крышке багажника. Высота и угол открывания крышки оптимизированы для удобства использования людьми высокого роста, а две ручки с обеих сторон внутренней панели делают процесс закрывания багажного отделения особенно удобным.

Комфорт и функциональность можно почувствовать не только при нахождении внутри салона, но и при перевозке грузов. Практичный и вместительный багажник получил двойной пол, который разделен на две секции, с возможностью применения оригинального органайзера. Каждая из взаимозаменяемых секций может быть использована индивидуально или зафиксирована в вертикальном положении, предоставляя дополнительные возможности для зонирования пространства. При необходимости увеличения объема загрузочного отсека ящики органайзера и напольные панели могут быть убраны. Под вторым полом размещено полноразмерное запасное колесо. На пластиковой обивке багажника расположены крючки крепления сумок, пакетов и 3 штатных сеток для фиксации грузов.

Отдельного внимания заслуживают дополнительные места для хранения различных предметов багажа, значительно повышающие функциональность багажника LADA Vesta SW Cross и LADA Vesta SW. Например, расположенный в районе арки правого колеса, закрываемый специальной крышкой ящик для небольших вещей, или открытая ниша с левой стороны с ремнем, удерживающим 5-литровую канистру с жидкостью, рядом с которой находится небольшой карман для перевозки мелких предметов. Объем багажного отделения, включая нишу, расположенную в арке правого колеса, составляет 480 л (до полки-шторки), двойной пол предоставляет еще 95 л полезного объема, а объем багажника при сложенных сиденьях второго ряда (до подоконной линии) составляет уже 825 л.

Два источника света интегрированы в боковые панели багажного отделения под сдвижной шторкой, что обеспечивает комфорт при его использовании в ночное время. В случае необходимости можно воспользоваться 12-вольтовой розеткой, находящейся на боковой панели, расположенной справа.

LADA Vesta SW Cross и LADA Vesta SW как и седан имеют оборудование, как правило, устанавливаемое на автомобили более высокого класса. Они оснащены комплексом систем, поддерживающих комфорт и безопасность в любых условиях. Рулевая колонка регулируется по высоте и вылету, а кресло водителя оборудовано регулировкой по высоте и поясничной поддержкой, что гарантирует комфорт для водителей любого роста и пропорций. Подогрев передних сидений впервые снабжен трехступенчатой системой управления нагревом, климат-контроль следит за поддержанием заданной температуры, обогрев ветрового стекла помогает быстро и удобно передвигаться в зимнее время, а датчики дождя и освещенности надежно и оперативно реагируют на смену погодных условий при вождении. Бортовой компьютер LADA Vesta SW Cross и LADA Vesta SW позволяет отследить расход топлива, определить время, среднюю скорость движения и другие показатели. На руле расположены кнопки управления мультимедиа системой и круиз-контролем.

LADA Vesta SW Cross и LADA Vesta SW являются уникальным предложением на рынке и призваны задать тон в своем сегменте, ломая стереотипы и привлекая новых покупателей. Они предназначены для клиентов, не желающих отказываться от яркого дизайна в пользу практичности; для людей, стремящихся найти идеальное транспортное средство на все случаи жизни, которое гармоничным образом отражает их стремление подчеркнуть свою индивидуальность и в то же самое время помогает сохранить возможность активного образа жизни.

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