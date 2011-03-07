В Самарской области утверждены сроки уплаты налогов

На территории Самарской области массовая рассылка налоговых уведомлений гражданам начнется в августе и завершится к октябрю, сообщает Управление ФНС России по области.

В 2017 году на всей территории Российской Федерации действует единый срок уплаты имущественных налогов гражданами - 1 декабря.

Массовая печать и рассылка налоговой корреспонденции осуществляется через центр печати ФКУ "Налог-Сервис" в Красноярском крае, поэтому в этом году на конвертах с налоговыми уведомлениями в качестве отправителя будет указан ФКУ "Налог-Сервис" в Красноярском крае (г. Красноярск).

В случае возникновения вопросов попрежнему нужно будет обратиться в ту инспекцию, которая исчислила сумму налога (информация о ней находится в уведомлении).

Пользователи "Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц" получат налоговые уведомления в электронной форме. С помощью личного кабинета можно также оплатить налоги, не выходя из дома, а при наличии неточностей в уведомлении - сообщить об этом в налоговый орган в онлайн-режиме.

Начиная с 2017 года (за налоговый период 2016 год) физические лица, получившие доход, с которого налоговый агент не исчислил налог в бюджет, должны уплачивать налог на доходы физических лиц на основании уведомления, направленного им налоговым органом. Новая форма налогового уведомления на уплату имущественных налогов и налога на доходы физических лиц, не удержанного налоговым агентом, утверждена приказом от 07.09.2016 № ММВ-7-11/4772.

Срок уплаты НДФЛ, не удержанного налоговым агентом, и всех имущественных налогов, взимаемых с физических лиц за 2016 год на основании налогового уведомления налогового органа, установлен не позднее 1 декабря 2017 года.

Кроме того, обращаем внимание на изменение налоговой нагрузки по отдельным категориям налогоплательщиков.

Сумма исчисленного к уплате налога на имущество физических лиц за 2016 год по сравнению с начислениями за 2015 год, увеличится в среднем на 20% в соответствии с пунктом 8 статьи 408 Налогового кодекса Российской Федерации.

На территории Самарской области указанный налог исчисляется исходя из кадастровой стоимости второй год. В течение первых четырех лет действия переходного периода, начиная с года, в котором впервые в качестве налоговой базы применена кадастровая стоимость, налог исчисляется с учетом понижающих коэффициентов (в первый год- 0,2, во второй - 0,4, в третий - 0,6, в четвертый - 0,8).

Предполагается увеличение земельного налога, исчисленного к уплате физическим лицам, которые являются собственниками (владельцами) земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства или жилищного строительства. Например, земельный налог исчисляется с коэффициентом 2 по истечении 10 лет с даты государственной регистрации права на земельный участок, предназначенный для индивидуального жилищного строительства, и вплоть до государственной регистрации права на построенную на нем недвижимость (п. 16 ст. 396 Налогового кодекса РФ).

В отношении приобретенных в собственность физическими лицами для иных видов жилищного строительства (например, для среднеэтажной комплексной жилой застройки), исчисление налога будет производиться с коэффициентом 2 в течение трех лет, начиная с момента государственной регистрации прав на данные участки, вплоть до государственной регистрации прав на построенный объект недвижимости (п.15 ст. 396 НК РФ). Уточнить адреса и телефоны инспекций поможет электронный сервис "Адреса и платежные реквизиты вашей инспекции" на сайте ФНС России nalog.ru. Здесь же также можно ознакомиться с условиями подключения к интернет-сервису "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц", который поможет распечатать налоговое уведомление или оплатить налоги через интернет.