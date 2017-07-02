В ГИБДД рассказали о погибших в страшном ДТП под Тольятти

Напомним, ДТП со смертельным исходом было зарегистрировано сегодня, в 06:30 на 957 километре федеральной автодороги М-5 «Урал» в Ставропольском районе. Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции вызвали врачей, оградили место аварии, организовали реверсивное движение транспорта на данном участке дороги, после чего установили и опросили очевидцев случившегося.

Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 20-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris (водительский стаж устанавливается) двигался со стороны Тольятти в направлении Сызрани. По предварительным данным, выехав на полосу, предназначенную для встречного движения, молодой человек допустил столкновение с грузовым автомобилем Renault Magnum под управлением мужчины 1988 года рождения (стаж - с 2006 года).

От полученных в результате ДТП травм, водитель и три пассажира «Hyundai Solaris» - два мужчины 1963 года рождения и один мужчина 1984 года рождения - скончались на месте происшествия. Еще один пассажир легкового автомобиля - мужчина 1975 года рождения - получил серьезные телесные повреждения, с которыми был доставлен бригадой «скорой помощи» в одну из тольяттинских больниц. Врачи приняли решение о госпитализации пострадавшего, сообщает облГлавк.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель фуры находился в трезвом состоянии. Наличие или отсутствие алкоголя в крови погибшего автомобилиста определит судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка.