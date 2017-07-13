Более трехсот тольяттинских школьников приняли участие в квест-игре

В оздоровительном лагере «Радуга» отдыхают более 300 детей. Смена у них заканчивается и ребята скоро вернутся домой, полицейские еще раз решили напомнить детям о соблюдении правил дорожного движения.

Юные тольяттинцы стали участниками квест-игры по правилам дорожного движения «В лабиринте дорожной безопасности», где продемонстрировали знание правил дорожного движения, сообщает Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти.

Участников приветствовал начальник тольяттинского отдела ГИБДД подполковник полиции Сергей Фокин и его заместитель подполковник полиции Андрей Капунов. Руководитель Госавтоинспекции затронул такую актуальную тему для летнего периода, как катание на велосипедах и скутерах. В процессе общения с детьми выяснилось, что правила дорожного движения большинство ребят отлично знают, они бойко отвечали на вопросы.

В течение игры на каждой станции участвующим командам были предложены логические, творческие, эмоционально-образные задания различного характера, в том числе по истории возникновения и развития правил дорожного движения для пешеходов и велосипедистов.

Готовясь к необычному интеллектуальному состязанию, ребята повторили основные требования правил безопасного поведения на дороге, узнали много интересных фактов из истории развития безопасности движения.

Квест-игра стала популярной формой в работе с детьми среднего и старшего возраста. В интересной и занимательной форме в виде путешествия с приключениями и поиска знаний по ПДД ребята закрепили правила безопасности для велосипедистов.

В заключение мероприятия ребята в один голос заявили, что мероприятие им очень понравилось. Сотрудники полиции попрощались с детьми в полной уверенности, что помогли им пополнить и закрепить свои знания по безопасности дорожного движения.