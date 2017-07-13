В городе пройдут торжества по случаю 45-летия со дня образования УМВД России по г. Тольятти

15 июля исполняется 45 лет со дня образования УМВД России по г. Тольятти. 14 июля пройдут торжественные мероприятия, приуроченные к 45-летию УМВД России по г. Тольятти.

В 2017 году численность тольяттинского гарнизона полиции составляет более 2 500 сотрудников, 28 служб и подразделений, которые как и прежде стоят на защите законных прав и интересов граждан, являются гарантом стабильности в городе.

В 13:00 ч. в Парке Победы Автозаводского района состоится открытие Памятного Знака в память сотрудников ОВД, погибших при исполнении служебных обязанностей.Всех желающих приглашают собраться в парке Победы и стать участниками этого торжественного события, которое обязательно войдет в историю города.

В 15:00 ч. для сотрудников и ветеранов МВД в МАУ ДКИТ г.о. Тольятти состоится праздничный концерт при участии Оркестра Культурного центра ГУ МВД России по Самарской области, музыкальных и танцевальных коллективов города.

Еще одно мероприятие пройдет в субботу. Всех желающих приглашают принять участие в полицейском квест-марафоне «Пусть всегда буду я!».

Главное условие мероприятия, которое состоится уже в эту субботу – непременно приходить с детьми! Об увлекательной программе для гостей всех возрастов заранее позаботились организаторы - ГУ МВД России по Самарской области и Общественный совет при областном Главке. Каждого, кто решит провести выходной вместе с нами, ждут интеллектуальные конкурсы, показательные выступления бойцов спецподразделений, увлекательный мастер-класс по изготовлению фликеров, знакомство с квадроциклами и мощными байками, выставка ретро-автомобилей, вкусная полевая кухня и еще множество занимательных интерактивных площадок!

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области развернут на площадке выставочного центра «Экспо-Волга» настоящую оружейную выставку! Где еще, как ни на полицейском квест-марафоне, вы и ваши дети возьмете в руки настоящий автомат Калашникова и другое оружие, стоящее на вооружении в силовом спецподразделении, примерите каску бойца или тяжелый бронежилет? С теми, кто выбрал непростую службу в спецназе, и чье лицо чаще всего скрывает маска - можно будет познакомиться и сфотографироваться лично! Специально для гостей бойцы «Грома» проведут показательные выступления, а кого-то, возможно, обучат приемам самообороны. Каждый запоминающийся момент можно будет запечатлеть на камеру мобильного телефона или на фотоаппарат! Мастер-классы и спаринг-бои зрителям покажут и бойцы кадрового резерва силовых ведомств «Заслон», а также мастера татарской национальной борьбы на поясах.

Кинологический центр Главка тоже подготовил для гостей сюрприз. Служебные собаки продемонстрируют свой уникальный нюх, без труда отыщут спрятанные в самых неожиданных местах наркотические вещества, и, конечно, станут главными героями ваших памятных фотоснимков! Ребята познакомятся с собакой-сыщиком, которая может выполнять команды сразу на нескольких языках!

Члены спортивного клуба «Новый Горизонт» и байк-клуба «Ночные волки» в рамках полицейского квеста запустят свои интерактивные площадки. С помощью высококлассных гонщиков гости постарше смогут освоить и квадроцикл и байк, а если повезет с погодой – и прокатиться на мощной технике! Профессионалы обещают: транспортные средства гости изучат чуть не до винтика и наглядно узнают, как справиться с, казалось бы, неповоротливыми машинами даже на виражах.

Сотрудники ГИБДД предложат пройти всем гостям непростой тест на знание Правил дорожного движения. Знатоки ПДД без подарков не уйдут, обещают организаторы.

А еще всех пришедших ждет выставка ретро-автомобилей, лимузинов, патрульных машин! Самые меткие смогут попробовать свои силы в электронном тире, самые старательные и любознательные - станут участниками мастер-класса по изготовлению световозвращающих элементов! Каждому участнику собственноручно изготовленные фликеры обязательно пригодятся в темное время суток!

Интерактивные площадки будут открыты 15 июля, в субботу, с 11.00 до 15.00! Место встречи – выставочный центр «Экспо-Волга»!