ALL-ON-4® Nobel Biocare впервые в Тольятти!

ALL-ON-4® - это концепция имплантации зубов, которая предусматривает возможность несъемного протезирования при полном отсутствии зубов или частичном.

Дословно названия «all-on-4» переводится как «все на четырех». Компания Nobel Biocare на протяжении долгих лет, основываясь на своих врачебных и клинических базах, разрабатывала данную методику. Основной целью, которой является уход от съемного протезирования, при этом нет необходимости прибегать к сложным оперативным вмешательствам.

Суть данной концепции заключается в том, что вы получаете полностью несъемный зубной протез всего на 4-х имплантах – уже в день операции. Подковообразный небольшой компактный мостовидный протез будет иметь форму арки, состоять из искусственной десны и искусственных зубов, не перекрывающий небо и подъязычную область. Фиксация протеза к имплантам проводится при помощи винтов.

All-on-4® - это методика, которая позволяет пациенту всего за 1 день восстановить зубной ряд, как на нижней челюсти, так и на верхней (на этапе временного протезирования), при этом нет необходимости устанавливать имплантат на каждый отсутствующий зуб.

Метод доказал свою высокую эффективность. Опрос пациентов, проходивших реабилитацию по методу Аll-оn-4®, показал, что успех при имплантации достигает 97,6%, а при протезировании ротовой полости — 100%. Перед проведением лечения по данной методике обязательно требуется осмотр и консультация врача стоматолога-имплантолога и смежных специалистов

Технология Аll-оn-4® разрабатывалась с применением продукции Nobel Вiосаrе в течение многих лет и является наиболее стандартизированной, запротоколированной, проверенной, признанной международным сообществом, соблюдение которой, позволит добиться гарантированного успешного клинического результата.

Имплантация в методике Аll-оn-4® имеет некоторые особенности: имплантаты фиксируются под определенным углом (30-45°); метод применяется только при полном отсутствии зубов, при наличии подвижных или больных зубов проводится их удаление.

Этапы проведения Аll-оn-4®:

Консультация врача стоматолога-имплантолога с составлением плана лечения. При себе необходимо иметь диагностические снимки – КЛКТ и ОПТГ хорошего качества Санация полости рта – в случае частичного отсутствия зубов; наличии подвижных или больных зубов, которые нельзя сохранить, проводится их удаление Ортопедический подготовительный этап – снятие слепков под первичный временный протез и его изготовление Установка имплантатов Nobel Вiосаrе, фиксация протеза из 12-14 зубов на установленные имплантаты (на одну челюсть – около 8 часов, на две челюсти – около 10 часов) Осмотр на следующий день после проведенной операции В течение следующих 10 дней будет необходимо приехать в клинику на повторный осмотр и снятие швов Замена первого временного протеза на второй армированный временный проводится по истечении 2-4 месяцев с момента операции, что будет зависеть от особенностей анатомии и конкретной клинической ситуации. Следующий этап лечения – замена временного протеза на постоянный. С временным армированным протезом пациент может ходить до 3х лет. Постоянный протез будет сделан не из акриловой пластмассы, а из металлокерамики, либо диоксида циркония (безметалловой керамики).

Основные преимущества ALL-ON-4®:

мгновенное улучшение качества жизни. Вся операция занимает 1 день, после чего пациент может сразу наслаждаться едой умеренной жесткости. долговечность. Компания Nobel Вiосаrе дает пожизненную гарантию на имплантаты при выполнении всех рекомендаций врача. самые короткие сроки реабилитации оптимальный комфортный и эстетический результат восстановление жевательной функции, функции речи, эстетики надежная фиксация протезирование осуществляется очень быстро и комфортно для пациента простота ухода. Ухаживайте за новыми зубами, как за родными подходит для людей разного возраста возможность проведения операции даже при сложной анатомии, в случаях, когда нет возможности провести «классическую» имплантацию минимальные расходы на весь комплекс лечения. Сокращение количества имплантатов, возможность не проводить синуслифтинг и костную пластику

В нашей клинике ООО «Центральная стоматология» врачи-имплантологи, врачи-ортопеды досконально изучили все особенности методики All-on-4®.

Мы рады помочь пациентам стать обладателем красивой улыбки за 1 день.

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