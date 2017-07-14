ALL-ON-4® Nobel Biocare впервые в Тольятти!

ALL-ON-4® - это концепция имплантации зубов, которая предусматривает возможность несъемного протезирования при полном отсутствии зубов или частичном.
Дословно названия «all-on-4» переводится как «все на четырех». Компания Nobel Biocare на протяжении долгих лет, основываясь на своих врачебных и клинических базах, разрабатывала данную методику. Основной целью, которой является уход от съемного протезирования, при этом нет необходимости прибегать к сложным оперативным вмешательствам.
Суть данной концепции заключается в том, что вы получаете полностью несъемный зубной протез всего на 4-х имплантах – уже в день операции. Подковообразный небольшой компактный мостовидный протез будет иметь форму арки, состоять из искусственной десны и искусственных зубов, не перекрывающий небо и подъязычную область. Фиксация протеза к имплантам проводится при помощи винтов.
All-on-4® - это методика, которая позволяет пациенту всего за 1 день восстановить зубной ряд, как на нижней челюсти, так и на верхней (на этапе временного протезирования), при этом нет необходимости устанавливать имплантат на каждый отсутствующий зуб.
Метод доказал свою высокую эффективность. Опрос пациентов, проходивших реабилитацию по методу Аll-оn-4®, показал, что успех при имплантации достигает 97,6%, а при протезировании ротовой полости — 100%. Перед проведением лечения по данной методике обязательно требуется осмотр и консультация врача стоматолога-имплантолога и смежных специалистов
Технология Аll-оn-4® разрабатывалась с применением продукции Nobel Вiосаrе в течение многих лет и является наиболее стандартизированной, запротоколированной, проверенной, признанной международным сообществом, соблюдение которой, позволит добиться гарантированного успешного клинического результата.
Имплантация в методике Аll-оn-4® имеет некоторые особенности: имплантаты фиксируются под определенным углом (30-45°); метод применяется только при полном отсутствии зубов, при наличии подвижных или больных зубов проводится их удаление.
Этапы проведения Аll-оn-4®:
Основные преимущества ALL-ON-4®:
В нашей клинике ООО «Центральная стоматология» врачи-имплантологи, врачи-ортопеды досконально изучили все особенности методики All-on-4®.
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