ALL-ON-4® Nobel Biocare впервые в Тольятти!

ALL-ON-4® - это концепция имплантации зубов, которая предусматривает возможность несъемного протезирования при полном отсутствии зубов или частичном.

Дословно названия «all-on-4» переводится как «все на четырех». Компания Nobel Biocare на протяжении долгих лет, основываясь на своих врачебных и клинических базах, разрабатывала данную методику. Основной целью, которой является уход от съемного протезирования, при этом нет необходимости прибегать к сложным оперативным вмешательствам.

Суть данной концепции заключается в том, что вы получаете полностью несъемный зубной протез всего на 4-х имплантах – уже в день операции. Подковообразный небольшой компактный мостовидный протез будет иметь форму арки, состоять из искусственной десны и искусственных зубов, не перекрывающий небо и подъязычную область. Фиксация протеза к имплантам проводится при помощи винтов.

All-on-4® - это методика, которая позволяет пациенту всего за 1 день восстановить зубной ряд, как на нижней челюсти, так и на верхней (на этапе временного протезирования), при этом нет необходимости устанавливать имплантат на каждый отсутствующий зуб.

Метод доказал свою высокую эффективность. Опрос пациентов, проходивших реабилитацию по методу Аll-оn-4®, показал, что успех при имплантации достигает 97,6%, а при протезировании ротовой полости — 100%. Перед проведением лечения по данной методике обязательно требуется осмотр и консультация врача стоматолога-имплантолога и смежных специалистов

Технология Аll-оn-4® разрабатывалась с применением продукции Nobel Вiосаrе в течение многих лет и является наиболее стандартизированной, запротоколированной, проверенной, признанной международным сообществом, соблюдение которой, позволит добиться гарантированного успешного клинического результата.

Имплантация в методике Аll-оn-4® имеет некоторые особенности: имплантаты фиксируются под определенным углом (30-45°); метод применяется только при полном отсутствии зубов, при наличии подвижных или больных зубов проводится их удаление.

Этапы проведения Аll-оn-4®:

  1. Консультация врача стоматолога-имплантолога с составлением плана лечения. При себе необходимо иметь диагностические снимки – КЛКТ и ОПТГ хорошего качества
  2. Санация полости рта – в случае частичного отсутствия зубов; наличии подвижных или больных зубов, которые нельзя сохранить, проводится их удаление
  3. Ортопедический подготовительный этап – снятие слепков под первичный временный протез и его изготовление
  4. Установка имплантатов Nobel Вiосаrе, фиксация протеза из 12-14 зубов на установленные имплантаты (на одну челюсть – около 8 часов, на две челюсти – около 10 часов)
  5. Осмотр на следующий день после проведенной операции
  6. В течение следующих 10 дней будет необходимо приехать в клинику на повторный осмотр и снятие швов
  7. Замена первого временного протеза на второй армированный временный проводится по истечении 2-4 месяцев с момента операции, что будет зависеть от особенностей анатомии и конкретной клинической ситуации.
  8. Следующий этап лечения – замена временного протеза на постоянный. С временным армированным протезом пациент может ходить до 3х лет. Постоянный протез будет сделан не из акриловой пластмассы, а из металлокерамики, либо диоксида циркония (безметалловой керамики).

Основные преимущества ALL-ON-4®:

  1. мгновенное улучшение качества жизни. Вся операция занимает 1 день, после чего пациент может сразу наслаждаться едой умеренной жесткости.
  2. долговечность. Компания Nobel Вiосаrе дает пожизненную гарантию на имплантаты при выполнении всех рекомендаций врача.
  3. самые короткие сроки реабилитации
  4. оптимальный комфортный и эстетический результат
  5. восстановление жевательной функции, функции речи, эстетики
  6. надежная фиксация
  7. протезирование осуществляется очень быстро и комфортно для пациента
  8. простота ухода. Ухаживайте за новыми зубами, как за родными
  9. подходит для людей разного возраста
  10. возможность проведения операции даже при сложной анатомии, в случаях, когда нет возможности провести «классическую» имплантацию
  11. минимальные расходы на весь комплекс лечения. Сокращение количества имплантатов, возможность не проводить синуслифтинг и костную пластику

В нашей клинике ООО «Центральная стоматология» врачи-имплантологи, врачи-ортопеды досконально изучили все особенности методики All-on-4®.

Мы рады помочь пациентам стать обладателем красивой улыбки за 1 день.

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