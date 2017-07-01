В Тольятти пройдут научные смены для детей школьного возраста

При поддержке СИБУРа и департамента образования администрации городского округа Тольятти в рамках благотворительной программы «Формула хороших дел» с 17 июля по 25 августа состоятся «Научные смены» для школьников на базе МУП пансионат «Звездный» города Тольятти.

Цель проекта – познакомить детей с новыми для них предметами, привить подрастающему поколению интерес к знаниям и научной деятельности, развить желание познавать мир и менять его к лучшему.

Научные смены будут посвящены двум направлениям - химии и физике. Каждая смена продлится 5 дней. Занятия будут проходить в интерактивном формате: ученики смогут самостоятельно проводить различные эксперименты под руководством опытных преподавателей.

Участники химических смен научатся пользоваться химической посудой и оборудованием, синтезировать новые вещества, освоят технику безопасных взрывов и смогут самостоятельно проводить настоящие химические эксперименты. Итогом смены станет интерактивный квест, в ходе которого ребятам надо будет найти научный клад, используя полученные за неделю знания.

На физических сменах дети окажутся в настоящем конструкторском бюро. За 5 дней надо будет научиться собирать очень разные приборы - микрофоны, акустические системы, проекторы и т.д. Но самое главное - в процессе сборки ребята поймут, как это всё работает и какие физические принципы лежат в основе знакомых вещей. Завершающий квест, как и у химиков, потребует применить все полученные за неделю знания.

Участниками первых четырех смен станут дети, отдыхающие в лагере. В заключительной смене с 21 по 25 августа примут участие дети работников «СИБУР Тольятти», а также школьники 9-13 лет. Для последних действует открытая регистрация на сайте nauchniesmenitoliatti2017.timepad.ru

Участие в программе бесплатное. Количество мест ограничено!