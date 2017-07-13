Гандбольная «Лада» вышла из отпуска и начала подготовку к юбилейному сезону

Сегодня команда «Лада» вышла из отпуска, посвятив первый летний рабочий день медицинскому осмотру. Завтра гандболистки будут заниматься тем же, а в субботу проведут утром первую тренировку под руководством специалиста по физической подготовке, которому доверено возглавить недельный втягивающий цикл, сообщает пресс-служба гандбольного клуба.

В качестве мест для проведения двухразовых тренировок будут использоваться лыжная база и УСК «Олимп». На начальном этапе предсезонной работы в распоряжении руководящего штаба вице-чемпионок России находятся 17 игроков, включая шестерых новичков и возвращающуюся в клуб после декретного отпуска Анастасию Новосёлову.

Еще пятеро тольяттинок сейчас заняты в сборных. В частности, Дарья Дмитриева и Елена Уткина вместе с тренером вратарей Любовью Каляевой завтра отбывают в Сочи на УТС национальной сборной России, который продлится до 27 июля. А Маргарита Орлова, Ольга Щербак и Варвара Юрьева вместе с числящейся пока в составе «Лады-2» Еленой Михайличенко в настоящий момент готовятся в составе молодежной сборной к чемпионату Европы среди гандболисток не старше 19 лет, который пройдет в городе Целе (Словения) с 27 июля по 6 августа.

Полностью список участниц первого, втягивающего сбора «Лады» в Тольятти выглядит так. Новички: Ксения Дьяченко, Наталья Иванова, Мария Керчикова, Валерия Котоличенко, Анастасия Лагина и Кристина Тарасова. Старожилы: Валентина Барынина, Мария Гафонова, Виолетта Голец, Полина Горшкова, Юлия Какмоля, Анна Краснова, Екатерина Кудрявцева, Анастасия Новосёлова, Алёна Носикова, Александра Санникова и Ирина Снопова. Последняя в окончательный список участниц УТС национальной сборной в Сочи, вопреки предварительному вызову трехнедельной давности, не вошла.

Планируется, что основную часть предсезонной подготовки «Лада» проведет полностью дома, а с 24 по 28 августа совершит традиционный визит в немецкий Ольденбург. В Германии волжанки в четвертый раз подряд примут участие в турнире под названием «Robert-Schumann-Turnier», который нынешним летом состоится в 32-й раз. В 2014 и 2016 годах подопечные Левона Акопяна становились на нем обладателем приза за третье место, а в 2015-м выиграли главный трофей – «вундерхорн» («чудо-рожок»). В состав участников очередного розыгрыша, помимо «Лады», входят швейцарский «ШПОНО Иглз», голландский «Квинтус», датский «Хольстебро» и немецкие «Букстехудер», «Дортмунд», «Бломберг-Липпе» и «Ольденбург». Игры турнира пройдут 26 и 27 августа.

Старт юбилейного для «Лады» сезона, который станет двадцатым в ее истории, намечен на начало сентября. Согласно еще не утвержденному проекту календаря чемпионата страны среди команд суперлиги свой первый матч тольяттинки должны провести 7-го числа дома. Соперник – «Динамо-Синара» (Волгоград). У «Лады-2» в связи с участием большинства ее игроков в недавней VIII летней Спартакиаде учащихся России отпуск продлен на четыре дня. Первый день медосмотра у нее запланирован на 17 июля.