Власти взялись за два долгостроя в Тольятти

13 июля первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Александр Нефёдов провёл в Тольятти выездное заседание межведомственной комиссии по урегулированию вопросов долевого строительства на территории Самарской области.

На сегодняшний день в области в перечне проблемных находятся 42 объекта незавершенного строительства. На 31 из них был привлечён новый застройщик, по 12-ти оставшимся идёт поиск нового инвестора.

На заседании дано поручение министерству строительства подготовить и провести конкурсы в целях завершения строительства и удовлетворении прав граждан 2 проблемных объектов, расположенных в Тольятти: квартал 20, Южное шоссе (застройщик ООО «ХимТехТранс» – банкрот) и ул. Баныкина, 5 очередь (застройщик ООО «СИЭГЛА» - банкрот). Готовность первого дома, который затрагивает интересы 25 дольщиков, составляет 75%. Как рассказал Сергей Анташев, с целью завершения строительства объекта администрацией города проводится активная работа с потенциальными застройщикам, которым в качестве компенсационных мер предложено 23 земельных участка. В результате были получены встречные предложения от компаний "Единение", "Патриот", "Жилстрой" и "Лада-дом".

Объект на Баныкина, в который вложили деньги 32 дольщика, построен на 80%. Готовность завершить строительство дома выразили пять застройщиков - к вышеуказанным добавилась компания "СВ-Холдинг".

Проблема в том, что предложения строителей не всегда укладываются в действующую нормативно-правовую базу, а потому в областное законодательство нужно внести изменения. В условиях непростой экономической ситуации власти идут навстречу застройщикам, которые, в свою очередь, готовы помочь городу.

Александр Нефедов распорядился урегулировать вопрос в кратчайшие сроки: "До 1 сентября нужно внести все необходимые изменения в законодательную базу, и приступаем к стройке".

"Мы, наконец, нашли застройщиков, готовых завершить объекты, услышали от них конкретные предложения. Урегулирование правовых аспектов позволит нам решить вопрос по всем шести проблемным домам в Тольятти", - убежден Сергей Анташев.

Кроме того, главе администрации муниципального района Ставропольский дано поручение разработать планы-графики мероприятий (дорожную карту) с указанием конкретных сроков завершения строительства и ввода в эксплуатацию домов участка №5 жилого массива «Березовка» сельского поселения Выселки.

«Ситуация на каждом объекте уникальная, и единого, шаблонного решения, к сожалению, нет. Сказывается на строительной отрасли и экономическая ситуация. Но работа продолжается, в том числе по поиску новых добросовестных застройщиков и компенсационных участков. Этот механизм работает. Есть уверенность, что запланированные мероприятия до конца года будут выполнены полностью», - подчеркнул Нефёдов.