В Тольятти реализуют проект в сфере энергосбережения

В Тольятти собираются реализовать инвестиционный проект в сфере энергосбережения. На эти цели из областного бюджета будет предоставлен бюджетный кредит в размере 100 млн рублей, пишут "Городские ведомости".

Проект предусматривает оснащение бюджетных учреждений города автоматическими узлами регулирования температуры теплоносителя в количестве 76 единиц. Автоматика позволит регулировать подачу тепла в помещения в зависимости от погодных условий.

Предполагается, что ежегодная экономия получится достаточно большой, 36 млн рублей. Судя по заключению Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области реализация этого проекта считается целесообразной. Возврат долга по кредиту будет осуществляться в течение 3 лет, за счет средств экономии от потребления тепловой энергии.

Работы по установке автоматики должны быть размещены на аукционе и выполнены до конца года. По проекту они должны быть сданы в декабре, а к тому моменту автоматика должна быть поставлена на коммерческий учет. Оплата планируется двумя частями – в декабре этого года и в 2018 году, сообщил руководитель департамента финансов Григорий Гильгулин.

Общая потребность (чтобы автоматика была установлена во всех муниципальных учреждениях, где она нужна) составляет 400 млн рублей. На первом этапе, который как раз пройдет в этом году, автоматику установят в самых больших, а значит, самых энергоемких учреждениях города, относящихся ко всем отраслям.