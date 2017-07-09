В Самаре идет суд над Евгением Седыкиным, обвиняемом в попытке рейдерского захвата ТоАЗа

В Красноглинском районном суде Самары подходит к завершению рассмотрение уголовного дела в отношении миноритарного акционера "ТольяттиАзота" Евгения Седыкина, сообщает "Волга ньюс". Его обвиняют в покушении на мошенничество, подделке документов и фальсификации данных единого государственного реестра юридических лиц.

По версии следствия, в 2015 г. на "ТольяттиАзоте" прошло внеочередное собрание акционеров, по результатам которого было принято решение о смене директора, членов Совета директоров ТоАЗ, а также о выплате 10% от размера чистой прибыли предприятия самому Седыкину и Сергею Челышеву. Позже это собрание и принятые на нем решения были признаны судом незаконными, а Седыкин вскоре стал фигурантом уголовного дела.

Гособвинение считает, что доказательств против мужчины достаточно, но сам Седыкин свою вину не признает. В ходе прений прокуратура запросила Седыкину, с учетом его преклонного возраста и инвалидности четыре года условного лишения свободы с испытательным сроком еще на четыре года. Сторона защиты просила его оправдать.

14 июля Евгений Седыкин выступит с последним словом, после чего суд удалится для вынесения приговора.