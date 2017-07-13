Лес в Тольятти очистят от сухостоя

В Тольятти проводится уборка лесной территории от упавших и аварийно-опасных сухостойных деревьев.
Разрешения выданы департаментом городского хозяйства администрации, пишут "Городские ведомости".
Работы будут проходить на следующих участках:
- внешний периметр территории, прилегающей к водозабору «Соцгородской»;
- внешний периметр кафе «Придорожное» рядом с автовокзалом на ул. Родины;
- территория за кафе «Ликана»;
- территория, прилегающая к лыжной базе Автозаводского района;
- территория, прилегающая к кладбищу на ул. Баныкина.