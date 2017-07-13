Лес в Тольятти очистят от сухостоя

В Тольятти проводится уборка лесной территории от упавших и аварийно-опасных сухостойных деревьев.

Разрешения выданы департаментом городского хозяйства администрации, пишут "Городские ведомости".

Работы будут проходить на следующих участках: