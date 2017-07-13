Лес в Тольятти очистят от сухостоя

В Тольятти проводится уборка лесной территории от упавших и аварийно-опасных сухостойных деревьев.

Разрешения выданы департаментом городского хозяйства администрации, пишут "Городские ведомости".

Работы будут проходить на следующих участках:

  • внешний периметр территории, прилегающей к водозабору «Соцгородской»;
  • внешний периметр кафе «Придорожное» рядом с автовокзалом на ул. Родины;
  • территория за кафе «Ликана»;
  • территория, прилегающая к лыжной базе Автозаводского района;
  • территория, прилегающая к кладбищу на ул. Баныкина.
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  3. 13.07.2017 19:03 [111] (0)
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