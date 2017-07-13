Тольяттинским родителям напомнили о безопасности детей

Тольяттинская комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав просит родителей проявить ответственность и соблюдать правила безопасности в отношении детей.

Нельзя допускать, чтобы ребенок находился один в комнате с открытым окном. Необходимо учитывать расстановку мебели в квартире таким образом, чтобы у детей не было возможности использовать ее в качестве подставки для самостоятельного подъема на подоконник. Окна должны быть оборудованы специальными блокирующими устройствами. Большим заблуждением родителей, является наличие противомоскитных сеток на окнах. По их мнению, она сможет защитить ребенка от падения. Однако практика показала, что опираясь на сетку дети, как правило, выпадают из окна вместе с ней. Необходимо проводить с детьми профилактические беседы об опасности игр вблизи окон и возможном падении.

Родителям важно не оставлять детей без присмотра быть внимательными и помнить, что иногда, даже пятиминутное отсутствие, может обернуться трагедией.