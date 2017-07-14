СКА и ЦСКА приедут в Тольятти в новогодние праздники

Континентальная хоккейная лига опубликовала календарь на предстоящий сезон.
Тольяттинская «Лада» начнет чемпионат дома - 23 августа к нам пожалует челябинский «Трактор. На старте сезона «Лада» проведет еще два домашних матча - 25 августа с «Автомобилистом» из Екатеринбурга и 27 августа – магнитогорским «Металлургом».
У «Лады» будет две длинных домашних серии, состоящих из пяти матчей - с 24 ноября по 2 декабря и с 23 декабря по 7 января. Именно в «новогоднюю» серию в Тольятти пожалуют вероятные лидеры грядущего сезона питерский СКА и московский ЦСКА.
Отметим, что в календаре запланирован большой перерыв на подготовку сборной России к Олимпийским играм-2018. Пауза станет рекордной за все время существования лиги - 33 дня, с 24 января по 25 февраля будущего года. Олимпиада-2018 будет проходить с 9 по 25 февраля.
Календарь матчей "Лады" в чемпионате КХЛ сезона 2017/18
23 августа. «Лада» - «Трактор» (Челябинск)
25 августа. «Лада» - «Автомобилист» (Екатеринбург)
27 августа. «Лада» - «Металлург» (Магнитогорск)
29 августа. «Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Лада»
31 августа. «Ак Барс» (Казань) – «Лада»
3 сентября. «Лада» - «Амур» (Хабаровск)
5 сентября. «Лада» - «Куньлунь Ред Стар» (Пекин)
8 сентября. «Лада» - «Металлург» (Магнитогорск)
11 сентября. СКА (Санкт-Петербург) – «Лада»
13 сентября. «Динамо» (Минск) – «Лада»
15 сентября. «Динамо» (Москва) – «Лада»
17 сентября. «Локомотив» (Ярославль) – «Лада»
22 сентября. «Лада» - «Ак Барс» (Казань)
24 сентября. «Лада» - «Нефтехимик» (Нижнекамск)
26 сентября. «Лада» - ХК «Сочи» (Сочи)
28 сентября. «Лада» - «Салават Юлаев» (Уфа)
1 октября. «Металлург» (Магнитогорск) – «Лада»
4 октября. «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) – «Лада»
6 октября. «Адмирал» (Владивосток) – «Лада»
8 октября. «Амур» (Хабаровск) – «Лада»
12 октября. «Лада» - «Йокерит» (Хельсинки)
16 октября. «Лада» - «Витязь» (Подмосковье)
18 октября. «Лада» - «Спартак» (Москва)
22 октября. ХК «Сочи» (Сочи) – «Лада»
24 октября. «Салават Юлаев» (Уфа) – «Лада»
27 октября. «Лада» - «Югра» (Ханты-Мансийск)
29 октября. «Трактор» (Челябинск) – «Лада»
31 октября. «Автомобилист» (Екатеринбург) – «Лада»
2 ноября. «Металлург» (Магнитогорск) – «Лада»
14 ноября. «Динамо» (Рига) – «Лада»
16 ноября. «Спартак» (Москва) – «Лада»
18 ноября. «Торпедо» (Нижний Новгород) – «Лада»
20 ноября. «Северсталь» (Череповец) – «Лада»
24 ноября. «Лада» - «Северсталь» (Череповец)
26 ноября. «Лада» - «Спартак» (Москва)
28 ноября. «Лада» - «Торпедо» (Нижний Новгород)
30 ноября. «Лада» - «Динамо» (Рига)
2 декабря. «Лада» - «Адмирал» (Владивосток)
5 декабря. «Югра» (Ханты-Мансийск) – «Лада»
7 декабря. «Авангард» (Омская область) – «Лада»
11 декабря. «Лада» - «Авангард» (Омская область)
18 декабря. «Йокерит» (Хельсинки) – «Лада»
20 декабря. «Слован» (Братислава) – «Лада»
23 декабря. «Лада» - «Динамо» (Минск)
25 декабря. «Лада» - «Локомотив» (Ярославль)
29 декабря. «Лада» - ЦСКА (Москва)
5 января. «Лада» - «Динамо» (Москва)
7 января. «Лада» - СКА (Санкт-Петербург)
9 января. «Витязь» (Московская область) – «Лада»
11 января. ЦСКА (Москва) – «Лада»
16 января. «Лада» - «Барыс» (Астана)
18 января. «Лада» - «Сибирь» (Новосибирская область)
21 января. «Барыс» (Астана) – «Лада»
23 января. «Сибирь» (Новосибирская область) – «Лада»
27 февраля. «Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Лада»
1 марта. «Лада» - ХК «Сочи» (Сочи)