СКА и ЦСКА приедут в Тольятти в новогодние праздники

Континентальная хоккейная лига опубликовала календарь на предстоящий сезон.

Тольяттинская «Лада» начнет чемпионат дома - 23 августа к нам пожалует челябинский «Трактор. На старте сезона «Лада» проведет еще два домашних матча - 25 августа с «Автомобилистом» из Екатеринбурга и 27 августа – магнитогорским «Металлургом».

У «Лады» будет две длинных домашних серии, состоящих из пяти матчей - с 24 ноября по 2 декабря и с 23 декабря по 7 января. Именно в «новогоднюю» серию в Тольятти пожалуют вероятные лидеры грядущего сезона питерский СКА и московский ЦСКА.

Отметим, что в календаре запланирован большой перерыв на подготовку сборной России к Олимпийским играм-2018. Пауза станет рекордной за все время существования лиги - 33 дня, с 24 января по 25 февраля будущего года. Олимпиада-2018 будет проходить с 9 по 25 февраля.

Календарь матчей "Лады" в чемпионате КХЛ сезона 2017/18

23 августа. «Лада» - «Трактор» (Челябинск)

25 августа. «Лада» - «Автомобилист» (Екатеринбург)

27 августа. «Лада» - «Металлург» (Магнитогорск)



29 августа. «Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Лада»

31 августа. «Ак Барс» (Казань) – «Лада»



3 сентября. «Лада» - «Амур» (Хабаровск)

5 сентября. «Лада» - «Куньлунь Ред Стар» (Пекин)

8 сентября. «Лада» - «Металлург» (Магнитогорск)



11 сентября. СКА (Санкт-Петербург) – «Лада»

13 сентября. «Динамо» (Минск) – «Лада»

15 сентября. «Динамо» (Москва) – «Лада»

17 сентября. «Локомотив» (Ярославль) – «Лада»



22 сентября. «Лада» - «Ак Барс» (Казань)

24 сентября. «Лада» - «Нефтехимик» (Нижнекамск)

26 сентября. «Лада» - ХК «Сочи» (Сочи)

28 сентября. «Лада» - «Салават Юлаев» (Уфа)



1 октября. «Металлург» (Магнитогорск) – «Лада»

4 октября. «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) – «Лада»

6 октября. «Адмирал» (Владивосток) – «Лада»

8 октября. «Амур» (Хабаровск) – «Лада»



12 октября. «Лада» - «Йокерит» (Хельсинки)

16 октября. «Лада» - «Витязь» (Подмосковье)

18 октября. «Лада» - «Спартак» (Москва)



22 октября. ХК «Сочи» (Сочи) – «Лада»

24 октября. «Салават Юлаев» (Уфа) – «Лада»



27 октября. «Лада» - «Югра» (Ханты-Мансийск)



29 октября. «Трактор» (Челябинск) – «Лада»

31 октября. «Автомобилист» (Екатеринбург) – «Лада»

2 ноября. «Металлург» (Магнитогорск) – «Лада»

14 ноября. «Динамо» (Рига) – «Лада»

16 ноября. «Спартак» (Москва) – «Лада»

18 ноября. «Торпедо» (Нижний Новгород) – «Лада»

20 ноября. «Северсталь» (Череповец) – «Лада»



24 ноября. «Лада» - «Северсталь» (Череповец)

26 ноября. «Лада» - «Спартак» (Москва)

28 ноября. «Лада» - «Торпедо» (Нижний Новгород)

30 ноября. «Лада» - «Динамо» (Рига)

2 декабря. «Лада» - «Адмирал» (Владивосток)



5 декабря. «Югра» (Ханты-Мансийск) – «Лада»

7 декабря. «Авангард» (Омская область) – «Лада»



11 декабря. «Лада» - «Авангард» (Омская область)



18 декабря. «Йокерит» (Хельсинки) – «Лада»

20 декабря. «Слован» (Братислава) – «Лада»



23 декабря. «Лада» - «Динамо» (Минск)

25 декабря. «Лада» - «Локомотив» (Ярославль)

29 декабря. «Лада» - ЦСКА (Москва)

5 января. «Лада» - «Динамо» (Москва)

7 января. «Лада» - СКА (Санкт-Петербург)



9 января. «Витязь» (Московская область) – «Лада»

11 января. ЦСКА (Москва) – «Лада»



16 января. «Лада» - «Барыс» (Астана)

18 января. «Лада» - «Сибирь» (Новосибирская область)



21 января. «Барыс» (Астана) – «Лада»

23 января. «Сибирь» (Новосибирская область) – «Лада»

27 февраля. «Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Лада»



1 марта. «Лада» - ХК «Сочи» (Сочи)