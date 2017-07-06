Государству предложили поддержать безработную молодежь до 25 лет

Заксобрание Севастополя совместно с федеральным депутатом Дмитрием Беликом (Единая Россия) внесли в Госдуму законопроект, предлагающий считать испытывающими трудности в поиске работы людей до 25 лет, сообщают РИА Новости.

Государственная политика по поддержке занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы, сейчас распространяется на граждан от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые.

"Предлагается внести изменения… установив возрастной ценз граждан, испытывающих трудности в поиске работы, от 18 до 25 лет", — говорится в пояснительной записке.

Авторы мотивируют свой законопроект высоким уровнем безработицы среди людей от 20 до 25 лет и" необходимостью оказания адресной и своевременной государственной поддержки в трудоустройстве молодых специалистов".