Видели ночь, гуляли всю ночь до утра: 7 классных вечеринок на выходные

Каждый раз когда ты собираешь компанию и хочешь классно провести выходные, получается, что мы особо не знаем где и что происходит в городе в ночное время. Какие вечеринки будут именно в этот день мало кто знает. И чаще всего получается, что планы так и остаются неосуществленными. АфишаТЛТ не любит отложенные мероприятия. Поэтому мы приготовили для вас подборку из самых классных вечеринок грядущих выходных.

Начинаем разогреваться в пятницу и заходим на открытие ночного лофт- ресторана «Papa Loft». Абсолютно новое заведение, но с такой же дружеской атмосферой уюта, которая была в papatobacco. Новые меню, напитки, блюда, алкогольная карты, необычные виды пицц и все по приятным ценам. Свежая выпечка каждый день. Это и многое, многое другое вы найдете в ресторане. Летняя веранда гарантирована.

Подзарядились энергией и двигаемся по музыкальным волнам в сторону пляжей. Погода за окном и гидрометцентр намекает на то, что выходные будут тёплыми, поэтому предлагаем собраться на берегу реки в гостях у «Bar BQ», чтобы насладиться всеми красками музыки, которую подготовили специально для Вас. В эту пятницу Tonny + Барабаны мира + локальный хаус-десант в лице Gavrilove и By Gasa- будет жарко.

Дальше исследуем все, что находится в пределах набережных и попадаем на вечеринку в «Nebo» от Scream One & Ash 23. Ребята будут играть в Тольятти впервые. Их музыка давно покорила все московские сердца. Своим звуком они смогут перевернуть и твой мир.

Даем себе немного отдыху и стартуем на «La Riviera» у них как раз будет проходить пенная вечеринка. И, кстати это вечеринка будет считаться разминкой - старт в обед. Они пригласили не просто диджея, а арт-директора известного всей Самаре ЯR- Бара Dj Kulagin, а он подтянул за собой самарских MC. Управлять музыкальным парадом будет Dj Well. Пена, солнце, бассейн и отличная музыка — проведи день ярко!

Субботний вечер проводим в центре города, а точнее направляемся немного расслабиться и покушать в «Хлопке». Для Вас будет выступать очаровательная Аниса с прекрасным голосом. Живой звук, разнообразная кухня, уютная атмосфера и самый лучший вариант для субботнего старта.

Следуем зову сердца вечеринка от Love Radio стартует в эту субботу в баре-клубе «Штаны». За пультом DJ KRYLOV, DJ DMITRIY ZHUDRO, DJ SWEET ICE Free коктейли и свободный вход для прекрасной половины человечества.

Пенные вечеринки не хотят уходить в эти выходные и поэтому «Sport Town» организует вечеринку на крыше своего клуба. Будет круто!

Выходные могут быть нереально веселыми и запоминающимися, если знать как их провести. А АфишаТлт всегда Вам в помощь. Не скучайте дома, просиживая все самое интересное на диване. Гуляйте весь день и всю ночь до утра! Хороших выходных!