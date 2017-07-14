Молодые тольяттинские гандболистки отправились на традиционный международный турнир

Учащиеся КСДЮСШОР №10 «Олимп» в составе молодежной сборной России (девушки 1998 г.р. и моложе) отправились во Францию на традиционный международный турнир.

Наши Елена Михайличенко, Маргарита Орлова, Ольга Щербак и Варвара Юрьева попали в состав делегации этой команды, насчитывающий 17 гандболисток, которая после недельного сбора в Подмосковье берет курс на город Апт региона Прованс. Здесь она сыграет 14 и 15 июля два матча в рамках 29-го по счету «Tournoi Corine Chabannes». В первой встрече соперницами россиянок станут их испанские сверстницы, во второй – французские, сообщает управление физкультуры и спорта мэрии.

По возвращении 17-го числа на родину подопечные Вячеслава Кириленко продолжат подготовку к участию в чемпионате Европы среди девушек не старше 19 лет, который с 27 июля по 6 августа пройдет в словенском городе Целе. На групповом этапе молодежного Евро-2017 их соперниками станут Хорватия, Норвегия и Македония.