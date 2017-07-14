Утром на ГЭС образовалась большая пробка из-за перевернувшегося грузовика

Авария с большегрузом произошла ночью, в 0:10 на 965 километре федеральной автодороги М-5 «Урал» в Ставропольском районе. 

Как передает облГлавк, 49-летний водитель грузовика Peterbil", зарегистрированного в Пермской области, двигался со стороны Сызрани в сторону Тольятти и допустил столкновение с движущимся впереди автотранспортом "Скания", а также задел автомашину "Исузу". В результате большегруз опрокинулся на бок и загорелся, его водитель получил незначительные телесные повреждения.

Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции оградили место аварии, организовали реверсивное движение транспорта на данном участке дороги, после чего установили и опросили очевидцев случившегося. 

В настоящее время дорожное движение восстановлено, однако на ГЭС наблюдается большая пробка как в сторону Тольятти, так и в сторону Жигулевска.

 Трудности с проездом возникают как в сторону Тольятти, так и в сторону Жигулевска. Как сообщают очевидцы, еще один крупный затор находится между селом Переволоки и ГЭС.

Фото: «Происшествия Тольятти».
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  2. TLT.ru
  3. 14.07.2017 10:02 [64] (0)
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