Стали известны подробности ДТП с участием трех большегрузов под Тольятти (фото)

Авария с участием трех грузовиков произошла ночью в 00:10 на 965 километре федеральной автодороги М-5 «Урал» возле города Жигулевска. Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции вызвали врачей, оградили место аварии и организовали реверсивное движение транспорта на данном участке дороги.

Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 48-летний водитель грузового автомобиля Peterbilt 387 (стаж - с 1987 года) двигался со стороны Сызрани в направлении Тольятти. По предварительной версии полицейских, не выбрав безопасную скорость и не справившись с рулевым управлением, автомобилист допустил столкновение с грузовыми автомашинами «Isuzu» и «Scania». Сразу после этого произошло возгорание грузового автомобиля «Peterbilt 387».

В результате ДТП предполагаемый виновник аварии получил множественные телесные повреждения, с которыми был доставлен бригадой скорой помощи в медицинское учреждение.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители транспортных средств находились в трезвом состоянии. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По факту ДТП проводится проверка.

Движение на данном участке дороги полностью восстановлено. Однако в районе ГЭС наблюдается пробка.