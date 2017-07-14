Тольяттинские ветераны-пловцы показали впечатляющие результаты в Пензе

8 и 9 июля в Пензе впервые проходил I Открытый лично-командный Кубок по плаванию в категории «Мастерс», посвященный В. П. Святченко. В турнире участвовала дружная команда тольяттинского клуба ветеранов спортивного плавания «Лада».

«Изюминкой» соревнований стали захватывающие заплывы «суперфинала» на 50 м вольным стилем, где из восьми лучших отбирались сначала четыре, затем два участника финального заплыва. Всего в столице Сурского края собрались 165 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Самары, Ярославля и других городов. Самому юному пловцу было 15 лет, а самому возрастному - 82 года, это член КВСП «Лада» Станислав Вязовский из села Красный Яр, передает АСМ «СПОРТИКО».

Клуб ветеранов спортивного плавания «Лада» представляли 17 участников. В командном первенстве среди 17-ти клубов «ладовцы» заняли 2-е место, после московского клуба «Цунами».

Победителями в личном первенстве в своих возрастных группах стали Станислав Вязовский – 4 золота; Тамара Росташинская– 3 золота; Андрей Михалицын – 3 золота, 1 бронза; Михаил Есин – 3 золота; Алексей Батин (Самара) – 2 золота, 2 серебра; Юрий Назаренко - (Самара) – 2 золота, 2 серебра; Светлана Беседина – 2 золота; Ирина Стрельникова – 2 золота; Александр Кадухин – 1 золото, 3 серебра и 2 бронзы; Альберт Антонов – 1 золото, 2 серебра; Роман Петров – 1 золото, 1 серебро, 2 бронзы; Борис Богатов ( Самара) – 1 золото, 1 серебро; Александр Балаев– 2 серебра; Олег Киселев – 2 серебра; Дмитрий Крутик (Новокуйбышевск) – 2 серебра; Вадим Кузнецов – 1 золото, 1 серебро; Валентина Малоземлина – 1 золото, 1 серебро. Председатель клуба Александр Кадухин стал серебряным призером «суперфинала» на 50 м, уступив только чемпиону мира среди ветеранов, москвичу Сергею Мухину. Квартеты КВСП «Лада» стали победителями в четырех эстафетах, еще в двух финишировали вторыми.