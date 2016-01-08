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В Самарской области уничтожили партию польских яблок

Сотрудниками Управления Россельхознадзора по Самарской области совместно с сотрудниками Самарской Таможни проведен рейд по выявлению продукции растительного происхождения, попавшей под действие продуктового эмбарго.

В результате данного мероприятия обнаружена партия растительной продукции - яблок весом 0,1349 т, упакованной в картонные коробки с маркировкой страны происхождения – Польша, ввоз которой на территорию РФ запрещен, сообщает региональный Россельхознадзор.

Запрещенная к ввозу продукция была изъята и уничтожена путем сжигания. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению путей проникновения подкарантинной продукции на территорию РФ.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 14.07.2017 11:35 [32] (0)
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