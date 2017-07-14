Состоялся Открытый Кубок городского округа Тольятти по легкой атлетике

12 июля на стадионе «Торпедо» состоялось долгожданное мероприятие — «Открытый Кубок городского округа Тольятти по легкой атлетике». Соревнование в честь светлой памяти тренеров СДЮСШОР№3 города Тольятти традиционно собирает родителей спортсменов, бывших воспитанников, близких и родственников тренеров, спонсоров, жителей города «болеющих» за развитие легкой атлетики в городском округе.

На торжественном построение состоялось награждение тренера-преподавателя Геннадия Алексеевича Михайлова, «Отличника народного просвещения», 50 лет жизни посвятившего легкой атлетике и почти 27 лет возглавлявшего СДЮСШОР№3 города Тольятти.

На старт приехали спортсмены из Самары, Волгограда, Санкт-Петербурга, Жигулевска. Соревнование собрало более 300 участников и прошло в доброжелательной праздничной атмосфере, сообщает управление физкультуры и спорта администрации.

Участники соревнований боролись за призы предоставленные спонсорами мероприятия Андреем Морозовым, Вячеславом Воробьевым и сегодняшним директором школы Евгением Николаевичем Гогуновым.

Победители соревнований в абсолютном первенстве среди женщин и мужчин:

прыжки в высоту — Аделина Халикова — 175 см (КМС), Вадим Врублевский — 210 см (КМС);

дистанция 50 м — Арина Обозова — 6,7 (1 разряд), Андрей Рябов — 5,7 (1 разряд);

300 м — Полина Клюкина — 42,4, Дмитрий Мартошич — 34,9 (1 разряд);

600 м — Софья Зубарева — 1.42,0 (1 разряд), Даниил Шитов — 1.21,8 (КМС);

1000 м — Кристина Саврасова — 3.06,9, Иван Коняев — 2.29,2 (1 разряд);

3000 м — Арина Богомолова — 11.30,5, Григорий Мещеряков — 11.03,4;

тройной прыжок — Яна Медведева — 10,70 м, Максим Шевчик — 12,70 м;

прыжок в длину — Яна Медведева — 4,70 м, Максим Шевчик — 6,10 м;

толкание ядра — Валентина Шушис — 8,90 м (среди девушек), Анастасия Корунова — 9,20 м (среди юниорок), Михаил Моисеенко — 11,10 м (среди юношей);

метание молота — Виталий Баух — 62,54 м (выполнение норматива КМС), Олег Якушкин в метании молота (среди юношей) — 65,52 м (выполнение норматива КМС).

Победители соревнований среди ветеранов спорта:

метание молота: Николай Козыренко — 36,15 м (70 лет и старше), Леонид Клочков — 36,15 м (50-54 лет), Галина Гайнитулина — 12,70 м (70 лет и старше), Светлана Козыренко — 21,95 м (65-69 лет), Галина Маслихина — 20,05 м (45-49 лет);

дистанция 50 м — Юрий Епифанов — 7,5 (70 лет и старше), Сергей Иванов — 7,0 (45-49 лет);

дистанция 300 м — Александр Шепелев — 40,5 (35-44 лет), Елена Ерофеева — 55,2 (35-44 лет);

дистанция 600 м — Игорь Трегубов — 1.29,0 (35-44 лет);

дистанция 1000 м — Анатолий Анучин — 5.32,5 (70 лет и старше);

толкание ядра Виктор Веремеенко — 10,90 м (45-49 лет), Андрей Попов — 9,65 м (50-59 лет).