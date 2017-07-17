Тольяттинские депутаты добавили средств на муниципальные нужды

12 июля состоялось заключительное заседание весенней сессии городской Думы, на котором рассматривался пакет поправок в бюджет.

Депутаты согласились с предложениями городской администрации и выделили дополнительные средства на проект по энергоэффективности, благоустройство территории, финансирование деятельности общественных советов микрорайонов города, а также расчистку неликвидных лесных участков, пострадавших от пожаров и засухи, сообщает пресс-служба Думы Тольятти.

Перед рассмотрением бюджетных поправок на заседании Думы депутаты внимательно проработали представленные документы на профильных комиссиях. Весьма существенным можно назвать решение о выделении в нынешнем году 50 млн рублей на реализацию инвестиционного проекта в сфере энергосбережения. Эти средства пойдут на оснащение автоматическими узлами регулирования температуры теплоносителя 70 учреждений образования и культуры: школ, детсадов, зданий театра «Колесо» и ДКИТ. Всего будет установлено 76 «автоматов», что принесёт городской казне существенную экономию. Проект рассчитан на 4 года. По данным администрации ежегодный максимальный экономический эффект, который предполагается получить от реализации проекта может составить до 43 млн рублей, при стоимости самого проекта 100 млн рублей. Оставшиеся 50 млн планируется направить на реализацию проекта в 2018 году.

Запланированы средства на благоустройство знаковых и социально значимых мест Тольятти. Дополнительно 18 млн рублей будет направлено на повышение уровня благоустройства территорий. Чуть более 8 млн рублей пойдут на расчистку неликвидных лесных участков, пострадавших от засухи и лесных пожаров. Состояние городского леса неоднократно обсуждалось депутатами. Городская администрация и депутаты направляли в областное правительство обращения с просьбой выделить из областного бюджета средства на расчистку территории леса. По результатам рассмотрения этих обращений руководство региона пошло навстречу местным органам власти. Депутаты намерены проконтролировать эффективность расходования средств и проверить, какие работы были выполнены. Соответствующий пункт был зафиксирован в решении профильной комиссии и решении Думы.

Около 7,3 млн рублей местный бюджет направит на финансовое обеспечение деятельности 85 управляющих микрорайонами. Выделенные средства пойдут на выплату зарплаты управляющим микрорайонов и на оснащение ОСМ необходимым инструментарием.

В рамках заседания комиссии по социальной политике депутаты согласились с необходимостью выделения 6,8 млн рублей на обеспечение доступности для инвалидов – зданий детских садов и учреждений дополнительного образования. Депутаты решили направить порядка 5,5 млн рублей на капитальный ремонт кровли образовательных учреждений и чуть более 2,2 млн рублей – на ремонт кровель спортивных школ.

В заключение депутаты рекомендовали администрации городского округа при планировании следующих поправок в бюджет предусмотреть бюджетные средства порядка 3 млн рублей на мероприятия по установке камер видеонаблюдения за транспортом, въезжающим в город и выезжающим из города.