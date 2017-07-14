В Самарской области идет подготовка к единому дню голосования

В единый день голосования 10 сентября 2017 года в Самарской области состоится целый ряд избирательных кампаний по дополнительным выборам в представительные органы муниципальных образований, в результате которых будет замещен 21 депутатский мандат, ставший вакантным в связи с досрочным прекращением полномочий местных депутатов.

География дополнительных выборов охватывает территорию 10 муниципальных районов, городского округа Жигулевск, и трех внутригородских районов городского округа Самара (Куйбышевского, Ленинского и Кировского), сообщает областное правительство.

По состоянию на 12 июля 2017 года на предстоящих дополнительных выборах уже выдвинуто 39 кандидатов. Активность проявили 5 политических партий: «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «ЛДПР», «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», КПРФ, а также Общероссийская политическая партия «ДОСТОИНСТВО». 7 кандидатов выдвинуты свои кандидатуры в порядке самовыдвижения.

Напомним, что период выдвижения составляет 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении соответствующих выборов и на отдельных территориях уже истек, а на некоторых продолжится вплоть до 23 июля.

На следующем этапе подготовки к предстоящим выборам территориальным избирательным комиссиям, организующим дополнительные выборы, предстоит провести проверку на предмет соответствия выдвинутых кандидатов предъявляемым избирательным законодательством требованиям и принять решения о регистрации или отказе в регистрации.

Примечательно, что в день голосования на предстоящих 10 сентября дополнительных выборах будет использоваться новая технология ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования с использованием машиночитаемого кода (QR-кода).

Всего в голосовании в день дополнительных выборов предстоит принять участие около 24 тыс. избирателей.