ТОР «Тольятти» пополнилась тремя новыми резидентами

Сегодня стало известно о том, что количество резидентов территории опережающего развития «Тольятти» увеличилось на три компании. ООО «Сарди Пекеджинг», ООО «БРАЙС», ООО «ЗЕТТА получили одобрение от комиссия по рассмотрению заявок от претендентов, сообщили в администрации города.

ООО «Сарди Пекеджинг» в рамках реализации проекта планирует открыть производства картонных уголков для защиты сгруппированной продукции от деформации и обеспечения целостности упаковки при транспортировке. Общая производительность производства 400 тонн в месяц. Поставка продукции на внутренний рынок и экспорт. Предприятие создаст 44 рабочих места в Тольятти. Общая сумма инвестиций составит – 24 млн рублей.

ООО «БРАЙС» организует современное, отвечающее мировым стандартам производство твердосплавного осевого инструмента для нужд предприятий по всей России, занимающихся металлообработкой. Продукцией организации будет являться стандартные и специальные твердосплавные монолитные фрезы, предназначенные для обработки металлов, чугунов, титановых и никеле-хромовых сплавов, а также не содержащих железа (алюминий и его сплавы, медные сплавы). В рамках проекта будет создано – 23 рабочих места. Общая стоимость проекта 200 млн рублей.

ООО «ЗЕТТА» занимается разработкой отечественного многофункционального высокоэффективного электрического привода для транспортных средств общего и специального назначения. В рамках проекта будет разработан электропривод с уникальными конструктивными особенностями, обеспечивающими его превосходство по эксплуатационным характеристикам в сравнении с существующими аналогами.

Электропривод может применяться в различных отраслях народного хозяйства, в частности в различных автоматизированных и роботизированных системах. Отдельное внимание заслуживает возможность адаптации и применение разрабатываемого привода в качестве тягового привода транспортных средств различного назначения. Общая стоимость проекта - 205 млн рублей. Количество рабочих мест – 23 чел.

Теперь в ТОР будет работать восемь предприятий, которые готовы предложить горожанам более 800 рабочих мест. Ранее статус резидента получили ООО «АКОМ Индастриал», ООО «БИА», ООО «Металлист-Тольятти», ООО «ТОР ТЗПО» и ООО СП «Граниферт».

Вся необходимая информация по проекту ТОСЭР «Тольятти» размещена на портале invest.tgl.ru. Работают телефоны консультантов: +7 (8482) 54-46-34 (доб. 5180), 54-44-44 (доб. 4032), 54-46-34 (доб. 5179); 54-34-53 (доб.3453).