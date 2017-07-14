В Тольятти стало больше «лежачих полицейских»

В Тольятти ООО «Строй Финанс Комфорт» проводит установку искусственных дорожных неровностей. На данный момент компания завершила работу на 10 участках, до конца августа планируется установка еще 9 ИДН. Сумма контракта – 1, 3 млн рублей, сообщили в городской администрации.

Специальные преграды на нерегулируемых пешеходных переходах создаются в целях безопасности дорожного движения, поэтому в департаменте дорожного хозяйства и транспорта была разработана схема, где ИДН нужно установить. В ней также учли предписания Госавтоиспекции с требованием установки ИДН на школьных маршрутах.

Объекты, где завершена установка ИДН: