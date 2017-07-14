В Тольятти стало больше «лежачих полицейских»

В Тольятти ООО «Строй Финанс Комфорт» проводит установку искусственных дорожных неровностей. На данный момент компания завершила работу на 10 участках, до конца августа планируется установка еще 9 ИДН. Сумма контракта – 1, 3 млн рублей, сообщили в городской администрации.

Специальные преграды на нерегулируемых пешеходных переходах создаются в целях безопасности дорожного движения, поэтому в департаменте дорожного хозяйства и транспорта была разработана схема, где ИДН нужно установить. В ней также учли предписания Госавтоиспекции с требованием установки ИДН на школьных маршрутах.

Объекты, где завершена установка ИДН:

  • на проезде от ул. Степана Разина до ул. Ворошилова возле детского сада «Лучик»;
  • на Ленинском проспекте возле школы №40 и МБОУ «Элегия»;
  • на ул. Юбилейной возле школы №73; на Цветном бульваре в районе школы №82;
  • на ул. Дзержинского и ул. 40 лет Победы в районе детских садов «Волшебный башмачок», «Земляничка», «Солнышко», школы №70;
  • на ул. Чуковского возле детсада «Снежок»;
  • на ул. Баныкина возле МБУ ДМО «Шанс»;
  • на ул. Чапаева возле детского сада «Лесовичок»;
  • на ул. Телеграфная в районе МБОУ ДО «Гранит» .
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  3. 14.07.2017 15:02 [152] (0)
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