В выходные в Тольятти ожидается +32

В предстоящие выходные дни в начале рабочей недели над Средней Волгой устанавливается антициклональный тип погоды. При слабом ветре и небольшой облачности, температура воздуха будет приближаться к тридцатиградусной отметке, а в отдельных районах столбик термометра поднимется до +32 градусов, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС" . Осадки в эти дни маловероятны.
В выходные днем температура составит +27… +32 градуса, ночью +14… +19. Ветер неустойчивый, слабый. Схожая погода будет наблюдаться и в начале следующей недели.
При жаркой погоде тольяттинская ЕДДС рекомендует:
— людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо воздержаться от прогулок на улице во избежание тепловых ударов;
— надевать светлую одежду, головные уборы;
— пить больше минеральной воды;
— отказаться от спиртных напитков;
— при ухудшении самочувствия обратиться за медицинской помощью.