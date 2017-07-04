В выходные в Тольятти ожидается +32

В предстоящие выходные дни в начале рабочей недели над Средней Волгой устанавливается антициклональный тип погоды. При слабом ветре и небольшой облачности, температура воздуха будет приближаться к тридцатиградусной отметке, а в отдельных районах столбик термометра поднимется до +32 градусов, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС" . Осадки в эти дни маловероятны.

В выходные днем температура составит +27… +32 градуса, ночью +14… +19. Ветер неустойчивый, слабый. Схожая погода будет наблюдаться и в начале следующей недели.

При жаркой погоде тольяттинская ЕДДС рекомендует:

— людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо воздержаться от прогулок на улице во избежание тепловых ударов;

— надевать светлую одежду, головные уборы;

— пить больше минеральной воды;

— отказаться от спиртных напитков;

— при ухудшении самочувствия обратиться за медицинской помощью.