В Тольятти официально 6333 безработных

По информации Центра занятости населения Тольятти, численность безработных граждан на 14.07.2017 г. составила 6333 чел., из которых 52,9 % приходится на женщин, 12,7 % – молодежь в возрасте до 30 лет, 13,7 % - граждан предпенсионного возраста. 23,6 % - уволенные по сокращению штата. 6,3 % состоящих на учете безработных граждан имеют группу инвалидности.

За неделю получили статус безработного 190 чел., трудоустроено 156 безработных граждан, направлено на профессиональное обучение 87 чел. Получили услуги по профессиональной ориентации 254 чел., социальной адаптации – 123 чел., психологической поддержке – 4 чел.

Уровень регистрируемой безработицы составил 1,52 %.

16 предприятий городского округа Тольятти работают в режиме неполного рабочего времени, временной приостановки работы (простое). 855 чел. заняты неполную рабочую неделю, 133 чел. находятся в простое по вине работодателя.

Предприятия и организации заявили о потребности в 5250 работниках (без учета вакансий для временного трудоустройства подростков), из которой 41,1 % - вакансии для рабочих. Напряженность на рынке труда составила 1,3 чел. на 1 свободное рабочее место.