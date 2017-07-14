Инициативные тольяттинцы подают заявки в советы микрорайонов

В Тольятти продолжается прием заявок для участия в работе общественных советов микрорайонов. В минувший четверг, 13 июля, прошла выемка первых анкет от горожан, которые изъявили такое желание. В настоящий момент ведется обработка поступивших анкет, сообщили в горадмнистрации.

Процесс по сбору документов стартовал 7 июля. Подать заявку для работы в общественных советах можно до 20 июля. Процедура простая и доступная каждому - достаточно заполнить анкету и отнести ее в один из пунктов приема. Помимо основных личных данных, в документе следует указать ваши пожелания по предстоящей работе. А именно - в решении каких социально-значимых вопросов вы бы хотели участвовать, какое количество жителей могли бы организовать, с какими общественными объединениями готовы вести совместную деятельность. Документ должен быть заполнен разборчиво и подписан лично заявителем.

Пункты приема анкет оборудуются специальными урнами. Там же можно найти готовые бланки анкет для заполнения. Подать заявку можно в администрации Тольятти, в городской думе, в отделениях МАУ «МФЦ», в районных администрациях (в том числе в административных зданиях мкр. Федоровка и Поволжский), в общественной приемной администрации.

Общественные советы микрорайонов призваны стать связующим звеном между жителями и городской властью. Жители, которые войдут в ОСМ, смогут напрямую взаимодействовать с администрацией города и другими ведомственными структурами для решения волнующих тольяттинцев вопросов. Уже утвержден реестр из 85 общественных советов, каждый из которых включает в себя от двух до семи тысяч жителей.