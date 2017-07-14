На трассе в районе ГЭС проходит третий этап ремонтных работ

Ремонт моста через Волгу на 970-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» в районе г. Жигулевск Самарской области начался в марте текущего года и проходит в четыре этапа, два из которых уже завершены, сообщает ФКУ "Поволжуправтодор".

Дорожники продолжают частичную замену деформационных швов, производится ремонт поверхности опор, балок пролетных строений, ограждений безопасности, системы водоотвода. Замена асфальтобетонного покрытия выполняется с использованием прочной упругой гранитно-мастичной литой композиции. Использование данной смеси с повышенным содержанием вяжущего и минерального порошка позволяет дорожникам достичь требуемого уплотнения асфальта без помощи катка.

В настоящее время движение транспорта по мосту через Волгу осуществляется по временной схеме с сокращением количества полос с четырех до двух (по одной полосе в каждом направлении). Также необходимо отметить, что в период с 10 мая по 30 ноября 2017 года на данном участке работ вводятся ограничения для движения грузового транспорта: грузовые автомобили с общей массой свыше 3,5 тонн и габаритными параметрами по ширине не более 3,4 метров сможет проезжать участок с 943 по 972 км автомобильной дороги М-5 «Урал» около Жигулевска только в период с 22:00 до 7:00 часов по местному времени.

Данное ограничение вводится в связи с необходимостью ликвидации транспортных заторов на участке трассы. Для бесперебойного движения транзитного транспорта актуальной остается схема объезда — по автомобильным дорогам: М-7 «Волга», А-151 Цивильск-Ульяновск, подъезд к г. Ульяновск от М-5 «Урал», Р-226 Самара-Волгоград, Р-228 Сызрань-Волгоград.