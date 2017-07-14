В Тольятти оштрафовали сотрудника УК за самовольное отключение электроэнергии

Прокуратура Комсомольского района провела проверку после обращения жителя Тольятти.

В связи с существенными ограничениями прав добросовестного плательщика, допущенными со стороны управляющей компании, прокуратурой района в адрес директора ООО «Департамент ЖКХ г. Тольятти» внесено представление.

Сотрудники ведомства установили, что жилое помещение, в котором проживает горожанин, состоит из трех изолированных комнат на три семьи, имеющие раздельные счета по оплате коммунальных платежей. При этом, задолженность по оплате электроэнергии у одного из собственников отсутствовала, а режим приостановки подачи данной коммунальной услуги был введен на всю квартиру.

По факту самоуправства в отношении начальника участка было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 19.1 КоАП РФ. По результатам рассмотрения дела виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 300 руб. Подача электроэнергии возобновлена в полном объеме, сообщили в прокуратуре Комсомольского района.