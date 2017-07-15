ТГУ

155 студентов ТГУ пройдут целевую подготовку для АВТОВАЗа

12 июля ректор ТГУ Михаил Криштал и вице-президент по персоналу и социальной политике АВТОВАЗа Дмитрий Михаленко подписали договор о совместной целевой подготовке 155 специалистов инженерного профиля.

Контрактная подготовка студентов пройдёт в 2017-2018 и в 2018-2019 учебном году по следующим направлениям:

  • Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств.
  • Математическое обеспечение и администрирование информационных систем.
  • Материаловедение и технология новых материалов.
  • Машиностроение.
  • Менеджмент.
  • Прикладная математика и информатика.
  • Управление качеством.
  • Химическая технология.
  • Экономика.
  • Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.
  • Электроника и наноэлектроника (промышленная электроника).
  • Электроэнергетика и электротехника.
  • Энергетическое машиностроение.
  • Энерго-ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии.

В договоре также прописано, что автогигант будет ежемесячно доплачивать 155 студентам ТГУ по3 000 рублей к стипендии, сообщили в пресс-службе ТГУ.

Вице-президент по персоналу и социальной политике ПАО «АВТОВАЗ» Дмитрий Михаленко заявляет, что автозавод не только обучит, но и трудоустроит выпускников в службу исполнительного вице-президента по инжинирингу ВАЗа.
  1. Город
  2. TLT.ru
  3. 15.07.2017 14:03 [124] (0)
  4. версия для печати
...

© 1997-2015, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus