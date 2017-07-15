155 студентов ТГУ пройдут целевую подготовку для АВТОВАЗа

12 июля ректор ТГУ Михаил Криштал и вице-президент по персоналу и социальной политике АВТОВАЗа Дмитрий Михаленко подписали договор о совместной целевой подготовке 155 специалистов инженерного профиля.
Контрактная подготовка студентов пройдёт в 2017-2018 и в 2018-2019 учебном году по следующим направлениям:
В договоре также прописано, что автогигант будет ежемесячно доплачивать 155 студентам ТГУ по3 000 рублей к стипендии, сообщили в пресс-службе ТГУ.
Вице-президент по персоналу и социальной политике ПАО «АВТОВАЗ» Дмитрий Михаленко заявляет, что автозавод не только обучит, но и трудоустроит выпускников в службу исполнительного вице-президента по инжинирингу ВАЗа.