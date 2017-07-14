Завтра в Тольятти стартует «Жигулевское море. Лето-017»

15 июля в Тольятти на базе я/п «Дружба» пройдет фестиваль ветра, парусов и свободы «Жигулевское море. Лето-017».

Фестиваль «Жигулевское море. Лето-017» является продолжателем традиций полюбившегося горожанам одноименного зимнего фестиваля. Летнее «Жигулевское море» объединит на одной площадке максимум водных видов спорта и вариантов отдыха на воде, а также выставку яхт и катеров «Жигулевский водный базар».

Фестивальная программа откроется парусными гонками ветеранов и детей в классах «Луч» и «Оптимист». Кроме того, на воду выйдут виндсерферы и кайтбордеры.

Ровно в полдень стартует крейсерская регата «VolkswagenVolgaCup 2017». Это уникальное соревнование, которое с2012 года проходит при инициативе и поддержке автоцентра «Премьера».

У гостей праздника будет возможность не только увидеть в деле профессиональных яхтсменов и виндсерферов, но и самим принять участие в многочисленных мастер-классах.

На воде и в прибрежной части разместятся десятки различных видов спорта и отдыха, большинство их которых посетители смогут попробовать совершенно бесплатно. Мастер-классы от детских парусных школ с обучением тонкостями управления одноместными швертботами, краткие курсы по вязанию морских узлов, обучение управлению кайтами (кайтбординг) и парусами (виндсерфинг), а также площадка с ялами-участниками водного похода «Жигулевская кругосветка». Возможным станет открыть для себя экстремальные модные увлечения - вейкбординг и флайбординг, попробовать управление гидроциклом. В течение двух дней, 15 и 16 июля, у гостей праздника будет возможность совершить прогулку под парусом на крейсерской яхте, прокатиться на ватрушке, банане, катамаране и на самой настоящей ладье.

Но «Жигулевское море» - это не только многочисленные развлечения на воде, но и удивительная гастрономия с волжским колоритом. Поэтому в программе фестиваля предусмотрены и мастер-классы по копчению волжского судака и варке «доброго» варенья.

Особой изысканности добавит фестивалю флеш-моб с французским акцентом, получивший название «Ужин в белом». Это движение нашло поддержку более чем в 40 городах по всему миру. Тольятти - в тренде, белый - в моде!

Для самых маленьких гостей фестиваля предусмотрена работа аниматоров и запуск воздушных змеев. На фестивале «Жигулевское море. Лето-017» ветра хватит всем! Сайт фестиваля: zhigmore-leto.ru