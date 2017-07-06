В Тольятти судебного пристава подозревают в получении взятки

В Тольятти возбуждено уголовного дела в отношении судебного пристава-исполнителя одного из отделов судебных приставов Автозаводского района УФССП по Самарской области по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в крупном размере).

По версии следствия, 11 июля судебный пристав в своем рабочем кабинете получил часть взятки в виде денег в сумме 200 000 рублей наличными за несовершение в отношении жителя Тольятти законных действий, входящих в его должностные полномочия, в виде временного ограничения на выезд из Российской Федерации, сообщает региональная прокуратура.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.