LADA остается самой популярной на вторичном рынке России

Автомобили марки LADA остаются самыми популярными на российском вторичном рынке по итогам 5 месяцев года. В указанный период было реализовано 563 тыс. машин LADA с пробегом. Это меньше прошлогоднего показателя на 8%, но все еще позволяет бренду оставаться лидером, пишет "АвтоСреда".

На втором месте оказалась японская марка Toyota с 228,7 тыс. проданных авто (-8%). Nissan занимает третью строчку рейтинга с результатом вторичных продаж с января по май 2017 года — 108,6 тыс. автомобилей (-5%).

Ford и Chevrolet на четвертом и пятом местах ТОП-10: 79 тыс. (-5%) и 78,4 тыс. (-6%) соответственно.

Примечательно,что подержанные автомобили LADA являются лидерами продаж на рынках Приволжья и в Центральной районе. А вот в Сибири и на Дальнем Востоке предпочитают марку Toyota. Всего за 5 месяцев текущего года на вторичном рынке страны состоялось 2 033 665 сделок. Это меньше результата 2016 года на 6%.