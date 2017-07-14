Продажи автомобилей Lada в Евросоюзе растут в 2017 году

В странах Европейского союза отмечен прирост спроса на российские машины. Так, в первой половине 2017 года на этих рынках в общей сложности было реализовано порядка 2 500 новых автомобилей бренда Lada. Этот результат на 31,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

О приросте показателя продаж Лад в Евросоюзе сообщает «Автостат» со ссылкой на выводы, полученные в ходе исследования данных АСЕА. Эксперты отметили, что в июне текущего года автомобилисты ЕС купили 508 экземпляров продукции производства компании «АВТОВАЗ». Это свидетельствует об увеличении спроса на машины Lada на 13,6% по отношению к АППГ.

Специалисты агентства связывают рост продаж автомобилей российской марки в странах ЕС с выходом на рынки нескольких из них флагманского седана Lada Vesta. С начала текущего года купить Весту могут автомобилисты Германии, Венгрии и Болгарии.