АВТОВАЗ представил новейшую «Весту»

15 июля на тольяттинской производственной площадке АВТОВАЗа прошел традиционный День открытых дверей. В этом году он посвящен 40-летию легендарного автомобиля - LADA 4x4.

Для всех желающих были организованы экскурсии на завод, в ходе которых гости смогли познакомиться со всеми этапами производства автомобилей. Работала зона тест-драйва, где участники могли уже за рулем оценить автомобили LADA - в том числе и юбиляра - LADA 4x4, в честь 40-летия которой была организована фотовыставка, тематические активности и автопарад внедорожников.

Кульминацией праздника стала презентация LADA Vesta SW Cross – широкой аудитории был продемонстрирован уже не концептуальный автомобиль, а серийный продукт, который готовится к выходу на рынок. Представили гостям новую модель Президент АВТОВАЗа Николя Мор и директор по дизайну LADA Стив Маттин.

LADA Vesta SW Cross поступит в продажу предположительно в октябре-ноябре, объявил президент автоконцерна Николя Мор в рамках презентации модели.

Он отметил, что точной даты пока нет, а о стоимости модели все узнают осенью.

LADA Vesta SW Cross - пример динамичного развития Марки: фактически эта модель открывает новую нишу на российском рынке. В LADA Vesta SW Cross сочетаются самые востребованные сегодня качества: экспрессивный стиль, динамика и управляемость, проходимость кроссовера, практичность вместительного кузова типа SW. Функциональность в совокупности с уверенным и спортивным внешним видом, интерпретированным через генетический код ''ИКС''-образного дизайна, создают достойное пополнение модельного ряда LADA Vesta и закладывают базу для дальнейшего развития портфолио Бренда.

Фото: АВТОВАЗ