У тольяттинца украли планшет с пассажирского сиденья автомобиля

В полицию обратился 43-летний житель Автозаводского района и сообщил о пропаже планшетного компьютера.

Полицейские установили, что потерпевший находился в собственном автомобиле, припаркованном на бульваре Космонавтов, а рядом на пассажирском сиденье лежал планшет. Неизвестный молодой человек через окно открыто похитил компьютер и скрылся с места происшествия.

Потерпевший подробно описал подозреваемого, полицейские опросили свидетелей, собрали улики и приступили к розыску злоумышленника.

В результате проведенной работы оперативники задержали подозреваемого, им оказался 24-летний местный житель, ранее судимый за аналогичное преступление. В ходе опроса молодой человек признался в содеянном и пояснил, что нуждался в деньгах, так как в данное время нигде не работает. Планшет он сдал ломбард, а вырученные деньги потратил на свои нужды.

В настоящее время по признакам грабежа возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.