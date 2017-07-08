Под Тольятти в ДТП с пятью автомобилями пострадали два человека (фото)

ДТП было зарегистрировано 15 июля в 19:30 на 6 км автодороги «Тольятти - Хрящевка» в Ставропольском районе области. Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции оградили место аварии и оказали первую помощь пострадавшим.

По предварительной информации сотрудников ГИБДД, один из водителей допустил столкновение с четырьмя легковыми автомобилями. В результате ДТП медицинская помощь была оказана двум пассажирам, госпитализация им не потребовалась, сообщает облГлавк.

В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка, полицейские устанавливают и опрашивают свидетелей произошедшего.

 
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  3. 16.07.2017 13:04 [148] (0)
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